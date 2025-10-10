25 صورة لـ أجمل 5 أماكن في أسوان.. ساحرة

أسوان، جوهرة الجنوب المصري، حيث يلتقي التاريخ بالماء والصحراء، ويسكن الجمال في كل زاوية.

في هذه المدينة التي غرست على ضفاف النيل، تكتشف المشاهد التي تروي قصص حضارات قديمة، المعالم التي تجمع بين سحر الطبيعة وروعة العمران، والتجارب التي لا تنسى.

إذا كانت زيارتك القصيرة لا تسمح بالكثير، فإليك أجمل خمسة أماكن في أسوان يجب أن تدرجها على لائحة رحلتك، بحسب وزارة السياحة والآثار.

أفضل 5 أماكن في أسوان تستحق الزيارة

1- معبد فيلة

يعتبر معبد فيلة من أبرز المعالم التاريخية في أسوان، وقد نقل بالكامل إلى جزيرة أجمل لتجنب الغمر بعد بناء السد العالي، ويفخر هذا المعبد بأنه مخصص للإلهة إيزيس، ويعد تحفة معمارية من الحقبة البطلمية، تجمع بين الفن الديني والطبيعة الخلابة، ومشاهد الغروب هناك خصوصا خير من يستحقها الزائر.

2- جزيرة النباتات

جزيرة صغيرة ذات طبيعة فريدة، تحولت إلى جنة نباتية تجمع نباتات استوائية وغريبة من أنحاء العالم، أشجار نخيل وممشى هادئ، مكان مثالي للابتعاد عن صخب المدينة والتنفس تحت ظلال الطبيعة، ويمكن الوصول إليها بالقوارب أو الفلوكة.

3- جزيرة الفنتين

من أولى جزر نهر النيل، تحظى بمكانة تاريخية وتراثية بارزة، تضم متاحف صغيرة، معابد قديمة مثل معبد خنوم ومعبد ساتيت، ونيلومتر قديم، فضلا عن القرى النوبية الملونة التي تضفي على المكان بهجته الثقافية.

4- متحف النوبة

متحف حديث نسبيا، مكرس بالكامل لتراث النوبة وتاريخها من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية.

ويضم آلاف القطع، والعناصر المعمارية والدينية والثقافية، وهو مهم لفهم الهوية النوبية وآثار التغيرات البيئية والبشرية التي مرت بها المنطقة.

5- تجربة السوق النوبي وقرى النوبة

زيارة أسوان لا تكتمل إلا بأن تغوص في الحياة المحلية: سوق أسوان القديم، حيث العطور والأقمشة والتوابل والهدايا، والأزقة الملونة المفعمة بالحياة، وقرى النوبة التي تعكس جمال الألوان، الضيافة، التقاليد، والموسيقى النوبية.

