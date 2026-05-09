قصر عائم فوق الماء.. أكبر يخت شراعي في العالم يخطف الأنظار (فيديو وصور)

كتب-محمود عبده

04:00 م 09/05/2026
    أكبر يخت شراعي في العالم يخطف الأنظار
    قصر عائم فوق الماء.. أكبر يخت شراعي في العالم يخطف الأنظار
    تبلغ المساحة الإجمالية للأشرعة نحو 4500 متر مربع
    يمتد اليخت العملاق بطول 220 مترا، ليحمل لقب أكبر يخت شراعي في العالم
    معلومات عن أكبر يخت شراعي في العالم
    جناح بـ60 ألف يورو

في عالم تتسابق فيه شركات السفر لتقديم تجارب أكثر فخامة وخصوصية، تستعد البحار لاستقبال واحدة من أكثر السفن إثارة للانتباه في السنوات الأخيرة"أورينت إكسبريس كورينثيان"، أكبر يخت شراعي في العالم، في تجربة توصف بأنها "فندق فاخر يطفو فوق الماء".

وبحسب تايمز أوف إنديا، تستعد شركة "أورينت إكسبريس" التابعة لمجموعة "أكور" الفرنسية لإطلاق السفينة رسميا خلال مايو المقبل، بعد نجاحها في اجتياز تجارب بحرية قياسية أكدت قدرتها على الإبحار بسرعات مرتفعة اعتمادا على قوة الرياح فقط.

ما هو أكبر يخت شراعي في العالم؟

يمتد اليخت العملاق بطول 220 مترا، ليحمل لقب أكبر يخت شراعي في العالم، فيما يعتمد على نظام شراعي متطور يعرف باسم "Solid Sail"، يتكون من 3 صواري ضخمة مصنوعة من ألياف الكربون، يصل ارتفاع كل منها إلى 69 مترا.

وتبلغ المساحة الإجمالية للأشرعة نحو 4500 متر مربع، ما يسمح للسفينة بالإبحار اعتمادا على الرياح خلال معظم الرحلات، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تقنيات أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

وخلال اختبارات الأداء الأخيرة، سجلت السفينة سرعة بلغت 22 كيلومترا في الساعة باستخدام طاقة الرياح فقط، بينما تعتمد عند الحاجة على محركات تعمل بالغاز الطبيعي المسال، مع إمكانية تطويرها مستقبلا للعمل بالهيدروجين.

تجربة إقامة أقرب إلى القصور العائمة

ورغم الحجم الهائل للسفينة، فإنها تستوعب 110 ركاب فقط داخل 54 جناحا فاخرا، بهدف توفير أعلى درجات الخصوصية والرفاهية.

وجاء التصميم الداخلي مستلهما من فخامة ثلاثينيات القرن الماضي، مع لمسات مستوحاة من القطارات التاريخية الشهيرة لـ"أورينت إكسبريس"، حيث تتنوع الأجنحة بين مساحات تبدأ من 50 مترا مربعا، وصولا إلى جناح "أجاثا كريستي" الذي تتجاوز مساحته 1400 متر مربع.

رفاهية بخدمات عالمية

ولا تقتصر التجربة على الإقامة الفاخرة فقط، إذ تضم السفينة منتجعا صحيا تابعا لعلامة "غيرلان"، إلى جانب مسرح وسينما واستوديو تسجيل موسيقي ومكتبة تضم نحو 1500 كتاب.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى للسفينة من مدينة مارسيليا الفرنسية في 27 يونيو المقبل، فيما تبدأ أسعار الرحلات القصيرة من نحو 13 ألف يورو، بينما تصل تكلفة الرحلات الطويلة عبر المحيط الأطلسي إلى نحو 60 ألف يورو للجناح الواحد.

لمشاهدة مباراة الزمالك بالمجان.. تردد قناة الجزائرية الأرضية
أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
موجة حارة تضرب البلاد| الأرصاد: الحرارة تصل لـ41.. والذروة في هذا الموعد
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي
الداخلية تكشف حقيقة فيديو ترويج مخدرات بسوهاج: واقعة قديمة وحكم على المتهم
