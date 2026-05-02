ما حقيقة ارتفاع نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على هواتف آيفون؟

كتب : آية محمد

11:05 م 02/05/2026 تعديل في 11:13 م

الهواتف الذكية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة الرسوم الجمركية المحصلة على هواتف آيفون.

وقالت مصادر مسؤولة بقطاع الاتصالات -فضلت عدم ذكر اسمها- إن نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث تبلغ 37.5% من قيمة الهاتف.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع الرسوم يرجع إلى قيام الوكلاء بتحديث القوائم السعرية بشكل دوري بما يتماشى مع الأسعار الفعلية في السوق وهو ما ينعكس على إجمالي الرسوم المحتسبة.

من جانبه، أوضح محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة تريدلاين، لـ"مصراوي"، أن التغير المستمر في أسعار هواتف آيفون يرتبط بعوامل عدة، في مقدمتها تقلبات أسعار العملات، وما يترتب عليها من تحرك في سعر الدولار الجمركي، إضافة إلى تأثير الاضطرابات العسكرية على تكاليف الشحن والتأمين.

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في زيادة تكلفة شحن الهواتف، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة صعود سعر الدولار.

أسعار الهواتف الرسوم الجمركية آيفون

