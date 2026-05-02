كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن معجب بإمكانات لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا، مشيراً إلى أن مستواه في مباراة القمة أمام الزمالك كان كافياً لإقناع المدير الفني بإمكانية الاعتماد عليه مستقبلاً.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن كوكا يعد خياراً مطروحاً بقوة لتعويض أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك في مركز الجبهة اليسرى بصفوف منتخب مصر، لافتاً إلى أن الثنائي من المنتظر تواجده في معسكر الفراعنة المقبل.

نتيجة مباراة القمة

وعلى صعيد القمة، حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 50 نقطة محافظاً على صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز.

