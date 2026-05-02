مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يقترب من بديل جديد لفتوح في الجبهة اليسري.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

11:08 م 02/05/2026

الاتحاد المصري لكرة القدم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن معجب بإمكانات لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا، مشيراً إلى أن مستواه في مباراة القمة أمام الزمالك كان كافياً لإقناع المدير الفني بإمكانية الاعتماد عليه مستقبلاً.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن كوكا يعد خياراً مطروحاً بقوة لتعويض أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك في مركز الجبهة اليسرى بصفوف منتخب مصر، لافتاً إلى أن الثنائي من المنتظر تواجده في معسكر الفراعنة المقبل.

نتيجة مباراة القمة

وعلى صعيد القمة، حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الزمالك عند 50 نقطة محافظاً على صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز.

إقرأ أيضاً:

بالمستندات.. محامي زيزو يرد على المستشار القانوني للزمالك

اللائحة تحسم البطل.. ماذا يحدث إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أحمد فتوح أحمد نبيل كوكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أخبار مصر

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
علاقات

أغرب 10 حالات وفاة في العالم.. قصص لا تصدق
من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حوادث وقضايا

من المرور إلى الأدلة الجنائية.. خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية في متناول
حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
مدارس

حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

خطة إيرانية جديدة تشمل منع السفن الإسرائيلية من عبور مضيق هرمز نهائيًا|
شئون عربية و دولية

خطة إيرانية جديدة تشمل منع السفن الإسرائيلية من عبور مضيق هرمز نهائيًا|

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القبض على محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة