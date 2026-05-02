الإعلاميين: منع ظهور واستدعاء تامر عبدالمنعم للتحقيق

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:06 م 02/05/2026 تعديل في 11:13 م

أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قرارًا بمنع ظهور الإعلامي تامر عبدالمنعم مقدم برنامج (البصمة) وإحالته للتحقيق.

جاء قرار نقيب الإعلاميين، بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة حيث ذكر المرصد في تقريره أن المذكور خالف ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني وعليه تم المنع من الظهور والإحالة للتحقيق.

يذكر أن النقابة ستحدد جلسة تحقيق في غضون الأسبوع الجاري وبناء على تًوصيات لجنة التحقيق سيتخذ السيد النقيب قراره.

وأكد نقيب الإعلاميين إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي لضمان رسالة إعلامية مهنية تناسب المجتمع المصري والعربي.

