قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن صحة المواطن المصري لا تدار بالعواطف أو النوايا الحسنة، بل عبر مسار علمي وقانوني دقيق.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار سحب ترخيص مزاولة المهنة عن أي طبيب ليس إجراءً شكليًا، بل نتيجة واضحة لتحقيقات تشارك فيها لجان علمية وقانونية، وتبنى على أدلة موثقة تثبت وجود ممارسات تعرض حياة المرضى للخطر.

وأكد عبد الغفار أن التعامل مع أي آراء مرتبطة بهذه الممارسات لا يعد نقاشًا علميًا، بل هو تعامل مع أفكار ضارة تؤدي إلى الإضرار بصحة المواطنين، مشددًا أن الوزارة اتخذت أقصى إجراء وهو سحب الشرعية الطبية ممن يروج لهذه الأفكار.

وأشار إلى أن بروتوكولات العلاج لا يمكن تطبيقها إلا بعد المرور بمراحل علمية صارمة تنتهي بالحصول على الموافقات الرسمية، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع نقابة الأطباء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمنع انتشار هذه الآراء الضارة.

ولفت إلى أن الوزارة لم تكتف بمعاقبة المخالفين، بل نشرت خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 300 فيديو توعوي وأكثر من 8000 منشور يتعلق بعلاج الأمراض المزمنة، خاصة السكر والأورام السرطانية، إلى جانب مبادرات رئاسية للكشف المبكر والعلاج.

وشدد عبد الغفار على أن الوزارة تواصل يوميًا توضيح الحقائق العلمية للناس، مؤكدة أن علاج السكر يعتمد على الأدوية والأنسولين، وأن علاج السرطان يعتمد على الكيماوي والهرموني، وأن أي ادعاءات مخالفة لذلك لا يمكن قبولها أو مناقشتها.