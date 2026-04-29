بعد وصوله إلى 250 جنيها.. كيف تختار بطيخة "حلوة ومرملة"؟

كتب : أحمد الضبع

03:33 م 29/04/2026

البطيخ الصيفي

مع الارتفاع الملحوظ في أسعار البطيخ الذي ترواح ما بين 150 إلى 250 جنيها خلال الموسم الحالي، أصبح اختيار ثمرة ناضجة وحلوة المذاق أمرا يشغل كثيرا من المواطنين.

ويعتبر البطيخ من أبرز فواكه الصيف التي يعتمد عليها البعض في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

كيفية اختيار البطيخة الحلوة

ووفقا لموقع AgriLife Today، فإن الشكل الخارجي يمثل أول مؤشر على جودة البطيخة، إذ ينصح باختيار الثمرة المتناسقة والخالية من الكدمات أو الشقوق أو النتوءات.

كما يعد اختبار الصوت من الطرق الشائعة، عبر الطرق الخفيف على البطيخة، وفي حال صدور صوت أجوف وعميق، فهذا يدل على امتلائها بالماء ونضجها بشكل جيد. كذلك فإن الوزن الثقيل مقارنة بالحجم يعد مؤشرا إيجابيا على جودة الثمرة.

ويلعب لون القشرة دورا مهما في تحديد مدى نضج البطيخة، فتشير الدرجات المائلة إلى الأصفر أو وجود بقعة صفراء واضحة إلى أنها نضجت بشكل طبيعي على الأرض، وهو ما يعزز من احتمالية أن تكون حمراء من الداخل وحلوة المذاق.

علامات البطيخة الحلوة

من جانبه، يؤكد المعلم محمود، بائع بطيخ بمدينة 6 أكتوبر، أن الخبرة أن "زر البطيخة" إذا كان صغيرا وجافا، فإن ذلك يعد مؤشرا قويا على نضجها، بخلاف الزر الكبير أو الطري.

وأشار "محمود" في لـ"مصراوي" إلى أن البطيخ ينمو في مناطق معتدلة الحرارة مثل الجيزة وبلطيم، ويتم نقله إلى الأسواق الكبرى لبيعه إلى تجار التجزئة.

وأوضح أن البطيخة الحلوة تتميز باللون اللامع والملمس الناعم وعندما يتم شقها بالسكين يكون سمكها رقيقيا.

ونصح بوضع البطيخ في الثلاجة أو في ماء بارد قبل تناوله، لتحسين الطعم وزيادة الإحساس بحلاوته، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

الحكومة تدرس إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية.. تفاصيل
المصارع عبدالله حسونة يكشف لمصراوي كواليس الحركة الأسطورية في بطولة أفريقيا
