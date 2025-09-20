معرض "نيبو" للذهب يخصص مساحة لمصممي المجوهرات

كتبت- دينا خالد:

خصصت إدارة معرض "NEBU" مساحة مدعمة لمصممي المجوهرات "التصميم اليدوي والتصميم الرقمي" داخل معرض NEBU-5 ، والذي يعقد بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر القادم، ويقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية وإشراف الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ومصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع مصممي المجوهرات المصريين ودعم تنمية قدراتهم التصميمية وتقديم المواهب الجديدة منهم إلى سوق العمل وتغذية الصناعة بالإبداعات الفريدة والمتنوعة، بحسب بيان من شعبة الذهب اليوم.

وتم تخصيص المساحة تحت مسمى "كافيه المصممين designers café"، وتعتمد على مفهوم المقهى الفني الذي يستطيع المصمم فيه استقبال المهتمين بالاطلاع على ابداعاته وأعماله في تصميم المجوهرات "الرسم فقط دون إنتاج القطع"، والتعارف وتبادل الآراء بين المصمم وبين زائري المعرض من أصحاب مصانع وتجار وزائرين وبعثة المشترين الأجانب، مما يفتح لهم بابًا لتطوير أعمالهم والبحث عن فرص عمل مناسبة لهم سواء بالدوام الكامل في المصانع أو بالعمل الحر.

كما تم فتح باب المشاركة للمصممين من كافة دول العالم للمشاركة في المساحة المدعومة بمقابل رمزي وذلك في إطار حرص إدارة المعرض على دعم قطاع الذهب في مصر بالكفاءات والمهارات التي تساهم في تنميته، حيث يعد التصميم المبتكر ورفع مهارات المصممين المصريين من خلال مشاركاتهم في معارض ومسابقات دولية واختلاطهم بالمصممين من دول مختلفة، خطوة هامة في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات في مصر، للحد من الاعتماد على نسخ أو استلهام التصميمات العالمية، ليصبح المنتج المصري أكثر تفردا وابداعا مع الوقت.

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إننا حرصنا في العام الماضي على تشجيع المصممين من خلال مسابقة التصميم، وكان الإقبال على المسابقة مفاجأة حقيقية ليس فقط بسبب عدد المشاركين من مصر وخارجها، ولكن أيضًا بسبب جودة وروعة التصميمات التي جعلتنا ندرك أن هناك الكثير من المواهب والمبدعين في مصر لكنهم في حاجة لجذبهم للعمل بالقطاع ليستفيد من خبراتهم أصحاب المصانع والورش المنتجة للحلى والمجوهرات، لذلك قررنا إتاحة فرصة اللقاء المباشر لهم مع المهتمين في القطاع ليحث التعارف والتوظيف وفقًا لإمكانيات كل مصمم واحتياجات سوق العمل.

وأضاف عمرو المغربي، عضو الشعبة إن عنصر التصميم من أهم العناصر في هذا القطاع، وكلما كان التصميم مبتكرًا كلما سهل التسويق وبيع القطعة بدون الحاجة لإقناع العميل سواء كان البيع في السوق المصري أو من أجل التصدير، فالمستهلك المصري أصبح له ذوقًا متفردًا في الذهب والمجوهرات، وفيما يخص التصدير فإن المنافسة العالمية تقتضي أن نتقدم بمنتجات عالية الجودة ومنافسة في السعر وفريدة في التصميم، الأمر الذي دفعنا لتخصيص مساحة لدعم المصممين لضخ دماء جديدة في السوق.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنظمة للمعرض "vision fairs" أن هدف المعرض بالأساس هو خدمة وتطوير قطاع الذهب والمجوهرات سواء من ناحية الصناعة أو التجارة، والترويج للمنتج المصري الذي أصبح ذو جودة عالية من أجل التصدير للخارج، ويعتبر التصميم عنصرًا لا يمكن تجاهله في إنتاج المجوهرات التي تعد بالأساس أعمالا فنية يرتديها البشر للتزين والتفرد بها في محيطهم، لذلك قررنا مضاعفة قيمة جوائز مسابقة التصميم هذا العام، والتي تستلهم موضوعها من التراث النوبي المصري، ودعمنا مساحة "designer café" لتصبح مساحة حرة للقاء المصممين بعضهم البعض وتبادل الخبرات والرؤي ولقائهم بأصحاب المصانع والتجار والاختلاط بمجتمع الصناعة ليتعرفوا على احتياجات السوق المصري والعالمي أيضًا.

ويمكن للمصممين حجز مواقعهم في مقهي المصممين عبر الرابط التالي: من هنا

أو من خلال التواصل على الايميل التالي:

info@nebugoldexpo.com