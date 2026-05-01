تختلف عادات الزواج حول العالم بشكل لافت، إذ تحمل كل ثقافة طقوسا خاصة تعكس رؤيتها للعلاقة الزوجية ومعاني الارتباط والاحتفال، وبينما تبدو بعض هذه التقاليد مألوفة، يثير بعضها الآخر الدهشة نظرا لغرابته واختلافه الكبير من مجتمع لآخر.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز وأغرب عادات الزواج في عدد من الدول، وفقا لموقع khushmag:

إيطاليا.. لماذا يقدم اللوز المحلى في حفلات الزفاف؟



في إيطاليا يعرف "الكونفيتي" بأنه اللوز المغطى بالسكر، ويقدم كهدية للضيوف، في إشارة رمزية إلى توازن الحياة الزوجية بين الحلو والمر.

إندونيسيا.. لماذا يمنع العروسان من دخول الحمام بعد الزواج؟



في جزيرة بورنيو بين إندونيسيا وماليزيا، تتبع قبيلة Tidong تقليدا غريبا يمنع العروسين من استخدام الحمام لمدة 3 أيام بعد الزفاف، مع تقليل الطعام والشراب، اعتقادا بأن ذلك يجلب زواجا سعيدا وطويل الأمد.

ألمانيا.. ما سر تقطيع جذوع الأشجار في الزفاف؟



في حفلات الزفاف الألمانية، يشارك العروسان في نشر جذع شجرة باستخدام منشار كبير، في رمز على التعاون وقدرتهما على مواجهة التحديات معا.

فرنسا.. ماذا يحدث في "ليلة ما بعد الزفاف"؟



في بعض التقاليد القديمة، يجبر العروسان على شرب مزيج غير مستساغ مصنوع من بقايا طعام الحفل، كاختبار رمزي لقوة التحمل في الحياة الزوجية.

روسيا.. لماذا يقدم الخبز والملح للعروسين؟



يستقبل الأهل العروسين بالخبز والملح تعبيرا عن الضيافة والبركة، ثم يتبادلان إطعام بعضهما البعض، في تقليد يرمز إلى المشاركة والاستقرار.

الهند.. ما هو احتفال "المهندي" قبل الزفاف؟



هو طقس نسائي يقام قبل الزفاف، تزين فيه العروس بالحناء على اليدين والقدمين، في رمزية للفرح والجمال والبدايات الجديدة.

الصين.. لماذا تبكي العروس قبل الزواج؟



في بعض المناطق، تبدأ العروس بالبكاء يوميا قبل الزفاف بشهر، ويشاركها أفراد من عائلتها تدريجيا، ويفسر هذا الطقس كتعبير عن الفرح والامتنان لفترة الطفولة والأسرة.

