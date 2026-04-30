بالطبلة والمزمار.. أهالي الزنكلون يحتفلون بعودة "الحق" في مشهد أسطوري

كتب : نرمين ضيف الله

06:26 م 30/04/2026 تعديل في 07:00 م
في أجواء مليئة بالبهجة والبساطة، شهدت قرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مشهدًا استثنائيًا، بعدما استقبل الأهالي رجلًا ستينيًا وسط زفة شعبية على أنغام الطبل والمزمار، في لقطة عفوية أقرب لأجواء الأفراح.

ماذا حدث في قرية الزنكلون؟

تحولت لحظة عودة "الحق" إلى احتفال شعبي، حيث تجمّع الأهالي حول الرجل في مشهد إنساني بسيط، يعكس روح الترابط والمحبة بين أبناء القرية.

لماذا بدت الأجواء مختلفة؟

الفرحة لم تكن عادية، بل جاءت مليئة بالعفوية، مع زغاريد وضحكات ومشاركة جماعية، وكأن القرية بأكملها تحتفل بلحظة انتصار صغيرة لكنها مؤثرة.

كيف خطف المشهد قلوب المتابعين؟

البساطة كانت عنوان اللقطة؛ لا تنظيم مسبق ولا تكلف، فقط فرحة صادقة خرجت من القلب ووصلت لكل من شاهدها.

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل؟

انتشر الفيديو بسرعة كبيرة، وانهالت التعليقات التي عبّرت عن حالة التعاطف والفرحة، وجاءت أبرزها: "الحمد لله المال الحلال رجع، الحمد لله القمح رجع لأصحابه، الحج دا غلبان وشقيان، أيوة كدا.. خلوا الفرح يملى الدار، الحق حق، شكرا للدولة، الناس دي غلابة، مبروك يا حج"

ليتحول المشهد في ساعات قليلة إلى ترند إنساني، أعاد التأكيد أن أبسط اللحظات قد تكون الأكثر تأثيرًا.

