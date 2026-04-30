10 صور لـ أجمل جميلات برج الحوت

كتب : نرمين ضيف الله

07:36 م 30/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    دينا الشربيني2_6
    أحلام الشامسي2_2
    الفنانة يسرا_3
    دينا الشربيني_5
    درو باريمور2_4
    ولدت روبين ريهانا فنتي، في 20 فبراير 1988)2_8
    أحلام الشامسي_1
    يسرا باللون الأحمر_9
    نجوى كرم_7

تتمتع نساء برج الحوت بشخصية حالمة وحساسة، تجمع بين الرقة والعمق العاطفي، ما يجعلهن الأقرب لفهم مشاعر الآخرين.
كما يبرزن بحدس قوي وروح إبداعية لافتة، تمنحهن حضورًا مميزًا في الحياة والعلاقات.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز صفات ومميزات مواليد برج الحوت، إلى جانب أشهر النجوم الذين ينتمون إليه، وذلك وفقًا لما أورده موقع The Times of India.

ما هي صفات مواليد برج الحوت؟

يُعرف مواليد برج الحوت، الذي يمتد من 19 فبراير إلى 20 مارس، بشخصيتهم الحساسة والمرهفة، فهم يمتلكون قدرة عالية على التعاطف مع الآخرين، وغالبًا ما يضعون مشاعر من حولهم قبل أنفسهم.
كما يتميزون بخيال واسع يجعلهم مبدعين في مجالات الفن والكتابة.

ماهي مميزات شخصيات برج الحوت؟

من أهم ما يميز مواليد الحوت:
الرومانسية: يعبرون عن مشاعرهم بصدق وعمق.
الحدس القوي: لديهم قدرة مذهلة على فهم ما يشعر به الآخرون دون كلام.
المرونة: يتكيفون بسهولة مع الظروف المختلفة.
الكرم والعطاء: يميلون لمساعدة الآخرين دون انتظار مقابل.
ماهي عيوب شخصيات برج الحوت
رغم مميزاتهم، إلا أن لديهم بعض التحديات، مثل:
الهروب من الواقع: يميلون أحيانًا إلى الانعزال أو الخيال الزائد.
الحساسية المفرطة: يتأثرون بسرعة بالنقد أو المواقف السلبية.
التردد: يجدون صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة.

من هم مشاهير برج الحوت

ينتمي لبرج الحوت عدد كبير من النجوم حول العالم، من بينهم:
- ريهانا (ولدت روبين ريهانا فنتي، في 20 فبراير 1988)
- درو باريمور 22 فبراير 1975، ممثلة ومنتجة ومخرجة وكاتبة ومقدمة برامج حوارية أمريكية.
- شارون ستون 10 مارس 1958، ممثلة ومنتجة وعارضة أزياء أمريكية سابقة، اشتهرت بحضورها الآسر على الشاشة وذكائها.
- أحلام تاريخ الميلاد: 13 فبراير 1968 (أبوظبي، الإمارات)
- يسرا من مواليد 10 مارس 1955
- نجوى كرم : 26 فبراير 1966، زحلة، لبنان
- سيرين عبد النور التاريخ: 21 فبراير 1977 – بيروت، لبنان
- دينا الشربيني تاريخ الميلاد: 17 مارس 1985
مواليد برج الحوت يجمعون بين الرقة والقوة الداخلية، فهم أشخاص حالمون لكنهم قادرون على التأثير بعمق في من حولهم، بفضل إنسانيتهم العالية وحسهم الفني المميز.

"اهتم ببلدك المنهار".. ترامب يشن هجومًا حادًا على المستشار الألماني بسبب
شئون عربية و دولية

"اهتم ببلدك المنهار".. ترامب يشن هجومًا حادًا على المستشار الألماني بسبب
مصراوي يكشف تفاصيل صراع الأهلي وبيراميدز لضم مصطفي محمد
رياضة محلية

مصراوي يكشف تفاصيل صراع الأهلي وبيراميدز لضم مصطفي محمد
ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟
أخبار العقارات

ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟
هل ترامب متزن عقليا أم لا؟.. نائبة أمريكية تحرج وزير الحرب والآخر يرفض الرد
شئون عربية و دولية

هل ترامب متزن عقليا أم لا؟.. نائبة أمريكية تحرج وزير الحرب والآخر يرفض الرد
في الصيف.. ماذا تفعل القهوة الباردة بجسمك؟
نصائح طبية

في الصيف.. ماذا تفعل القهوة الباردة بجسمك؟

