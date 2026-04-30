تتمتع نساء برج الحوت بشخصية حالمة وحساسة، تجمع بين الرقة والعمق العاطفي، ما يجعلهن الأقرب لفهم مشاعر الآخرين.

كما يبرزن بحدس قوي وروح إبداعية لافتة، تمنحهن حضورًا مميزًا في الحياة والعلاقات.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز صفات ومميزات مواليد برج الحوت، إلى جانب أشهر النجوم الذين ينتمون إليه، وذلك وفقًا لما أورده موقع The Times of India.

ما هي صفات مواليد برج الحوت؟

يُعرف مواليد برج الحوت، الذي يمتد من 19 فبراير إلى 20 مارس، بشخصيتهم الحساسة والمرهفة، فهم يمتلكون قدرة عالية على التعاطف مع الآخرين، وغالبًا ما يضعون مشاعر من حولهم قبل أنفسهم.

كما يتميزون بخيال واسع يجعلهم مبدعين في مجالات الفن والكتابة.

ماهي مميزات شخصيات برج الحوت؟

من أهم ما يميز مواليد الحوت:

الرومانسية: يعبرون عن مشاعرهم بصدق وعمق.

الحدس القوي: لديهم قدرة مذهلة على فهم ما يشعر به الآخرون دون كلام.

المرونة: يتكيفون بسهولة مع الظروف المختلفة.

الكرم والعطاء: يميلون لمساعدة الآخرين دون انتظار مقابل.

ماهي عيوب شخصيات برج الحوت

رغم مميزاتهم، إلا أن لديهم بعض التحديات، مثل:

الهروب من الواقع: يميلون أحيانًا إلى الانعزال أو الخيال الزائد.

الحساسية المفرطة: يتأثرون بسرعة بالنقد أو المواقف السلبية.

التردد: يجدون صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة.

من هم مشاهير برج الحوت

ينتمي لبرج الحوت عدد كبير من النجوم حول العالم، من بينهم:

- ريهانا (ولدت روبين ريهانا فنتي، في 20 فبراير 1988)

- درو باريمور 22 فبراير 1975، ممثلة ومنتجة ومخرجة وكاتبة ومقدمة برامج حوارية أمريكية.

- شارون ستون 10 مارس 1958، ممثلة ومنتجة وعارضة أزياء أمريكية سابقة، اشتهرت بحضورها الآسر على الشاشة وذكائها.

- أحلام تاريخ الميلاد: 13 فبراير 1968 (أبوظبي، الإمارات)

- يسرا من مواليد 10 مارس 1955

- نجوى كرم : 26 فبراير 1966، زحلة، لبنان

- سيرين عبد النور التاريخ: 21 فبراير 1977 – بيروت، لبنان

- دينا الشربيني تاريخ الميلاد: 17 مارس 1985

مواليد برج الحوت يجمعون بين الرقة والقوة الداخلية، فهم أشخاص حالمون لكنهم قادرون على التأثير بعمق في من حولهم، بفضل إنسانيتهم العالية وحسهم الفني المميز.