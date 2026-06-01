تبدو مدينة البتراء جنوب الأردن، كتحفة معمارية نحتتها يد الإنسان في صخرة واحدة، بينما جمالها وتاريخها العريق يجعلانها إحدى أكثر المدن الأثرية على مستوى العالم.

وفي التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدينة البتراء المنحوتة في قلب الصخور وفقا لموقع "nationalgeographic".

البتراء مدينة منحوتة في قلب الصخر

البتراء هي مدينة أثرية عريقة تقع في جنوب المملكة الأردنية، وكانت عاصمة مملكة الأنباط منذ القرن الرابع قبل الميلاد، وتشتهر بعمارتها الفريدة التي نحتت مباشرة داخل الجبال والصخور الرملية، ما أكسبها هوية معمارية لا مثيل لها.

مدينة صنعت من حجر واحد

ما يجعل البتراء استثنائية هو أن معظم مبانيها من معابد ومقابر ومنازل وشوارع لم تُشيد بالحجارة التقليدية، بل حفرت بالكامل في الصخور الرملية، الأمر الذي جعلها مرتبطة بالأساطير والحكايات الغريبة.

ومبنى الخزنة أشهر معالمها، بواجهته المنحوتة بدقة مذهلة والتي تشبه واجهة قصر ملكي يبرز من الصخرة الوردية، كما يبرز الدير كأحد أكبر وأهم المباني المنحوتة في المدينة، وهو نموذج آخر على براعة الأنباط في فن العمارة الصخرية.

هذا الأسلوب المعماري خلق انسجاما نادرا بين المدينة والصخرة، حتى باتت البتراء تُعرف بأنها مدينة نُحتت من الجبال.

ابتكار حضري في قلب الصحراء

ورغم طبيعتها الصحراوية، طور الأنباط نظاماً مدهشاً لإدارة المياه؛ فأنشأوا قنوات وصهاريج وخزانات محفورة داخل الأرض لتجميع مياه الأمطار والمياه الجوفية.

وازدهرت البتراء بوجود أسواق وبيوت وحدائق وحتى حمّامات عامة، لتتحول إلى مدينة نابضة بالحياة وسط الجبال.

المدينة المنسية التي عادت للضوء

بعد قرون من الازدهار، تراجعت أهمية البتراء حتى اكتُشفت مجددا عام 1812م على يد الرحالة السويسري يوهان لودفيج بوركهارت.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية والمحفور في قلب صخرة واحدة.

