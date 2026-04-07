في واقعة غريبة، حول موظفو المكاتب في اليابان كراسيهم إلى سيارات سباق في سباق مليء بالإثارة والتحدي.

ما فكرة الجائزة الكبرى لكراسي المكاتب؟



بدأت القصة بطريقة غير تقليدية، حين قرر عدد من المشاركين مرتدين الخوذات الواقية خوض سباق سريع أُطلق عليه "جائزة كبرى لكراسي المكاتب" باستخدام كراسي المكاتب".

ويعكس هذا الحدث الطريف كيف يمكن للملل في بيئة العمل أن يتحول إلى نشاط مليء بالإثارة والتحدي، ليخلق تجربة فريدة تجمع بين الترفيه وروح المنافسة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

في سباق غير تقليدي يخطف الأنظار، ينحني المتسابقون ممسكين بكراسيهم بإحكام قبل أن ينطلقوا بسرعة في الشوارع.

كيف بدأت فكرة سباق كراسي المكاتب عام 2010؟

وتعود فكرة هذه الرياضة إلى تسويوشي تاهارا الذي ابتكرها عام 2010، وبمرور الوقت بدأت الشركات الكبرى في الانضمام إليه والمشاركة فيه.

لماذا يمكن لأي شخص المشاركة في هذا السباق؟

أوضح مبتكر السباق تسويوشي تاهارا في تصريحات لشبكة CNN أن سر جاذبية هذه الرياضة يكمن في بساطتها، موضحا: "أكبر ما يجذب الأشخاص هو أن بإمكان أي شخص المشاركة، وأيضا نريدهم أن يخرجوا من مكاتبهم".

كما أن الفائز سيحصل على 90 كيلو جرام من الأرز بدلا من الجوائز النقدية.

كيف يستعد المتسابقون لسباق كراسي المكاتب؟

كشف أحد المتسابقين ياسونوري ميورا، أنه يجري 40 أو 50 جولة لمسافة 200 متر باستخدام كرسي رياضي، موضحا أن المنافسة تتطلب اللياقة والتركيز والتمرين المستمر رغم غرابة الفكرة للوهلة الأولى.

كم تبلغ المسافة التي تتسابقها الفرق في هذا السباق الغريب؟

يتجاوز سباق كراسي المكاتب حدود الترفيه الطريف ليصبح تحديا جسديا، حيث تتسابق الفرق لمسافة تصل إلى 25 كيلومتر متجاوزة منافسيها في مسارات مزدحمة أحيانا وسط مخاطر تعطل الكراسي خلال السباق.

