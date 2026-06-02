معلومات عن البلياردو أشهر ألعاب الطاولة في العالم

البلياردو من أشهر ألعاب الطاولة في العالم، حيث يعتمد على مزيج من المهارة والدقة والتركيز، وعلى الرغم من أن كونه لعبة ترفيهية، فقد شهد تطورا كبيرا في أدواته وأنماط لعبه المختلفة، حتى وصل إلى شكله الحديث المعروف اليوم.

نشأة لعبة البلياردو

وفقا لموقع "ebsco"، تعود أصول لعبة البلياردو إلى أوروبا وتحديدا فرنسا في القرن الخامس عشر، أي قبل أكثر من 600 عام، وتطورت من ألعاب خارجية كانت تُلعب في الحدائق وتشبه لعبة الكروكيه، حيث كان النبلاء يستخدمون المضارب والكرات الخشبية.

ومع تغير الطقس، انتقلت هذه الألعاب إلى الأماكن المغلقة، ليبدأ استخدام الطاولات الخشبية المغطاة بالقماش الأخضر الذي يحاكي العشب، وهو ما شكل البداية الحقيقية للبلياردو الداخلي.

كما أن اسم "بلياردو" مشتق من الكلمة الفرنسية "bille" التي تعني الكرة.

تطور اللعبة عبر التاريخ

وفقا لموقع "homebilliards"، البلياردو جزء من عائلة ألعاب "العصا"، حيث تُستخدم عصا مدببة لضرب الكرات على الطاولة، ونشأت اللعبة في أوروبا خلال القرن الخامس عشر، وكانت في الأصل تُمارس كلعبة خارجية على العشب، وهو ما يفسر اختيار القماش الأخضر لتغطية الطاولات لاحقًا لمحاكاة لون الأرضية الطبيعية.

في النسخ الأولى من اللعبة، استخدم اللاعبون عصيًا سميكة تُعرف باسم "الصولجانات" لضرب الكرات، ثم استُبدلت في أواخر القرن السابع عشر بعصي أكثر دقة وتحديدا.

وقد تطور مصطلح "العصا" من الكلمة الفرنسية التي كانت تشير إلى طرف العصا، والذي كان يُسمى "الذيل".

خلال القرن التاسع عشر، شهدت اللعبة تطورا كبيرا بفضل الثورة الصناعية؛ إذ أُضيف رأس جلدي لعصا البلياردو، مما أتاح للاعبين تطبيق الدوران على الكرة والتحكم في اتجاهها بشكل أفضل، كما نقل الإنجليز هذه التقنية إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى انتشار ما عُرف باسم "البلياردو الإنجليزي"، وأصبح الطباشير جزءا أساسيا من اللعبة لتقليل الاحتكاك وزيادة الدقة.

وساهم لاعب البلياردو الأمريكي مايكل فيلان في نشر اللعبة في أمريكا من خلال أول كتاب موجه للجمهور عن البلياردو في خمسينيات القرن التاسع عشر.

وكان مصطلح "بول" في الأصل يشير إلى المراهنات المصاحبة لمباريات البلياردو، ثم أصبح لاحقا يُطلق على نوع من البلياردو يُلعب بست عشرة كرة.

وفي عام 1765، اُفتتح أول صالة بلياردو في إنجلترا، وكانت اللعبة في ذلك الوقت تُلعب باستخدام أربع كرات فقط وجيب واحد على الطاولة.

ومع دخول القرن التاسع عشر، ساهمت الثورة الصناعية في تطوير أدوات اللعبة وتوسيع انتشارها، كما ظهرت كتب وقواعد موحدة ساعدت على تعميمها عالميًا، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.

أشهر أنواع البلياردو

الألعاب الأكثر شيوعا اليوم تشمل:

البلياردو ثماني الكرات: يُلعب بست عشرة كرة، ويهدف كل لاعب إلى إدخال جميع كرات مجموعته ثم الكرة رقم ثمانية.

البلياردو تسع الكرات: يتنافس اللاعبون لإدخال الكرات بالترتيب التصاعدي حتى الكرة التاسعة.

السنوكر: يستخدم كرات حمراء وملونة بقيم نقاط مختلفة، ويُسجل اللاعب نقاطًا وفقا للكرات المسقطة.

تطورت هذه الألعاب بين عامي 1900 و1920، وأصبحت من أكثر أنواع البلياردو شعبية في الولايات المتحدة.

أدوات لعبة البلياردو

تتكون أدوات اللعبة الأساسية من:

عصا البلياردو: تصنع غالبًا من الخشب أو ألياف الكربون، ويبلغ طولها نحو 57–58 بوصة.

كرات البلياردو: تختلف حسب نوع اللعبة بين مجموعات مرقمة أو ملونة.

الطباشير: يُستخدم على عصا اللاعب وأيديهم لتقليل الاحتكاك.

رفوف الكرات: لتنظيم الكرات قبل بدء اللعب

انتشار اللعبة عالميا

انتشرت لعبة البلياردو بشكل واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، وأصبحت تُقام لها بطولات رسمية منذ القرن التاسع عشر، ومع مرور الوقت، تحولت من مجرد لعبة ترفيهية إلى رياضة تنافسية محترفة، تمتلك اتحادات دولية مثل الاتحاد العالمي للبلياردو.

تأسس اتحاد البلياردو الأمريكي (BCA) عام 1948 بهدف الترويج للعبة وتنظيم المسابقات، وزادت شعبيته مع ظهور البث التلفزيوني للمباريات. وفي عام 1987، تم تأسيس الاتحاد العالمي للبلياردو (WPA) لإدارة المسابقات الدولية، ثم عقد الاتحاد العالمي لرياضة البلياردو (WCBS) اجتماعه الأول عام 1990 في بريستول بالمملكة المتحدة، ليصبح منظمة جامعة للبلياردو والسنوكر والكاروم، استجابة لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية.

وعلى الرغم من اعتراف اللجنة الأولمبية برياضة البلياردو عام 1998، إلا أنها لم تُدرج بعد في برامج الألعاب الأولمبية.

