كشفت شهادات متداولة لكبار السن في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا عن تغيرات جذرية شهدتها حفلات الزفاف خلال العقود الأخيرة، بعدما تحولت من مناسبات عائلية بسيطة تحكمها قواعد صارمة للإتيكيت، إلى احتفالات أكثر تحررا وارتباطا بالسوشيال ميديا والاتجاهات الحديثة.

عادات وتقاليد كانت أساسية في حفلات الزفاف قبل عقود

وبحسب تقرير نشره موقع "BuzzFeed"، استعاد عدد من كبار السن ذكريات عادات وتقاليد كانت أساسية في حفلات الزفاف قبل عقود، لكنها اختفت تدريجيا أو أصبحت تبدو "غريبة" بالنسبة للأجيال الحالية.

فساتين وردية وموهوك ملون

من بين أغرب التفاصيل التي كشفها المشاركون، حديث سيدة عن زواجها عام 1989، مؤكدة أن فساتين الزفاف الوردية كانت موضة شائعة وقتها، فيما كان بعض العرسان يعتمدون تسريحات "موهوك" بألوان صاخبة.

كما أشار آخرون إلى أن ارتداء اللون الأسود في حفلات الزفاف كان يعتبر إهانة للعروس، لأنه يرمز إلى الاعتراض على الزواج أو الحداد على "فقدان" أحد أفراد العائلة.

كعكة تحت الوسادة وخرافات غريبة

واستعادت بعض الشهادات تقاليد قديمة مرتبطة بكعكة الزفاف، حيث كان من المعتاد الاحتفاظ بجزء منها تحت الوسادة اعتقادا بأنه يساعد الفتيات على رؤية شريك المستقبل في الأحلام.



وفي الثمانينيات، كانت كعكات الزفاف في بعض الحفلات مجرد مجسمات للعرض مصنوعة من الستايروفوم، بينما توزع قطع كعكة الفواكه الجافة على الضيوف لأخذها إلى منازلهم.

"طلب المال" كان ممنوعا

وكشف التقرير أن طلب المال بشكل مباشر من المدعوين كان يعتبر تصرفا غير لائق اجتماعيا، بعكس ما يحدث حاليا من استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني أو وضع رموز QR على الطاولات لتلقي الأموال كهدايا زفاف.

كما انتقد بعض المشاركين تحول حفلات الزفاف الحديثة إلى مناسبات مكلفة تمتد لعدة أيام، تشمل حفلات سفر وتوديع عزوبية في وجهات سياحية، معتبرين أن حفلات الماضي كانت أكثر بساطة ومراعاة للضيوف.

رسائل الشكر اختفت

ومن بين العادات التي قال كبار السن إنها اختفت تقريبا، إرسال رسائل شكر مكتوبة بخط اليد بعد تلقي هدايا الزفاف، حيث اعتبر كثيرون أن تجاهل توجيه الشكر أصبح أمرا شائعا في حفلات الزفاف الحديثة.

من "يوم مميز" إلى "عام كامل"

وأشار بعض المشاركين إلى أن حفلات الزفاف قديما كانت تعامل باعتبارها بداية لحياة جديدة، وليس "حدثا استثنائيا" يدور حول العروسين فقط، مؤكدين أن الأجيال السابقة كانت تركز على راحة الضيوف وعدم الإنفاق فوق القدرة المادية.

وقال أحد المشاركين إن تكلفة حفل زفافه بالكامل قبل عقود لم تتجاوز 500 دولار، لكنه ما زال يعتبره من أجمل ذكريات حياته الزوجية التي استمرت 38 عاما.

اقرأ أيضا:

صرف مدخراته على زفافه.. طفل صيني يقاضي والده ويستعيد 12 ألف دولار

"الاختيار الملكي".. كيف أصبح فستان الزفاف الأبيض تقليدا عالميا؟

صور تخطف القلوب.. لحظات زفاف مدهشة من مختلف أنحاء العالم





