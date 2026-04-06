لمشروع صغير.. كيف باع والدان طفلهتما حديثة الولادة؟

كتب : آلاء نبيل أحمد

09:30 م 06/04/2026 تعديل في 09:41 م

في واقعة صادمة، قام والدان على بيع طفلتهما الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 12 يومًا، مقابل مبلغ مالي، بهدف استثماره في بدء مشروع لبيع طعام الشارع، وفقًا لما ذكرته "وكالة المعلومات الفلبينية".

أين ومتى جرت الواقعة؟

وقعت الحادثة في مدينة سان خوسيه ديل مونتي بمقاطعة بولاكان، في الفلبين، في فبراير العام الجاري، داخل أحد المراكز التجارية البارزة، حيث نفذت الشرطة عملية محكمة للإيقاع بالمتهمين.

كيف كشفت الشرطة الجريمة؟

تمكنت الشرطة الوطنية الفلبينية، ممثلة في مركز حماية النساء والأطفال، من إنقاذ الرضيعة عبر عملية شراء وهمية، أُلقي خلالها القبض على الوالدين بعد استلامهما مبلغ 27,500 بيزو فلبيني، أي ما يصل إلى 115 ألف جنيه مصري.

ما الهدف وراء بيع الطفلة؟

أظهرت التحقيقات أن الزوجين كانا يعتزمان استخدام المبلغ كرأس مال لإطلاق مشروع بسيط لبيع أطعمة الشارع، مثل بيض السمان المقلي وكرات السمك.

ما مصير الطفلة بعد إنقاذها؟

تدخلت الجهات المختصة على الفور، حيث نسقت الهيئة الوطنية لرعاية الطفل لتوفير الرعاية اللازمة للرضيعة، بعد إخضاعها لفحوصات صحية وطبية شاملة لضمان سلامتها.

ما تعليق الجهات الرسمية على الواقعة؟

أكدت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية أن حياة الأطفال لا تقدر بثمن، مشددة على ضرورة حمايتهم من أي استغلال أو الاتجار، وضمان نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة.

ما هي عقوبة الوالدان القانونية ؟

يواجه المتهمون اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر، وفق القوانين الفلبينية المعدلة، إلى جانب انتهاك قانون حماية الأطفال من الإساءة والاستغلال والتمييز.

اقرأ أيضا:

تصيبك بالصدمة والرعب.. أكثر 8 فنادق مخيفة وغامضة في العالم

10 صور لأول ثلاجة في التاريخ.. لن تتخيل شكلها

ليس للتخفي فقط.. لماذا تغير الحرباء ألوانها باستمرار؟

بيع أطفال الفلبين

فيديو قد يعجبك



