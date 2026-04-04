في واقعة لافتة تعكس التأثير المتزايد للتكنولوجيا على الحياة اليومية، وقعت مسنة صينية تبلغ من العمر 84 عاما في حب شخصية افتراضية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لتتحول علاقتها الرقمية إلى حالة من التعلق العاطفي العميق، أثارت قلق أسرتها وفتحت باب النقاش حول مخاطر المحتوى الرقمي على كبار السن.

كيف بدأت قصة التعلق بالشخصية الافتراضية؟

كشفت عائلة السيدة، التي تعيش في مقاطعة هوبي بوسط الصين، أنها أصبحت مهووسة بمتابعة مقاطع فيديو لشخصية تعرف باسم "الرئيس المتسلط"، وهو نمط شائع في القصص الرومانسية، وتعلقت بشخصية تدعى "جيانغوو"، واعتقدت أنها على علاقة عاطفية حقيقية معه.

بحسب ما ذكر موقع scmp، أفادت التقارير بأنها كانت تمضي نحو 10 ساعات يوميا في مشاهدة محتوى هذه الشخصية، في انغماس كامل يعكس مدى ارتباطها العاطفي بهذا العالم الرقمي.

هل تطور التعلق إلى سلوكيات واقعية؟

لم يتوقف الأمر عند المشاهدة، إذ أرسلت المسنة رسائل حب إلى الشخصية الافتراضية، وكتبت بخط يدها رسالة تعبر فيها عن مشاعرها، تضمنت اعتذارا وسؤالا عن مشاعر "جيانغوو" تجاهها، وكأنها تعيش علاقة حقيقية بكل تفاصيلها.

وأنفقت السيدة أكثر من 7000 يوان على متجر مرتبط بهذه الشخصية، إضافة إلى مئات اليوانات على منتجات أخرى، ثم 1200 يوان على كتب موصى بها، ما أثار مخاوف الأسرة من استغلالها ماديا.

كيف تعاملت العائلة مع الموقف؟

مع تصاعد الإنفاق، تدخلت حفيدتها وقدمت شكوى عبر نظام حماية المستهلكين في مارس، في محاولة لوقف هذا النزيف المالي وحماية الجدة من مزيد من الاستغلال.

هل تم اتخاذ إجراءات ضد هذه الظاهرة؟

أغلقت السلطات الصينية الحساب المرتبط بالشخصية في فبراير ضمن حملة لتنظيم المحتوى الرقمي، إلا أن حالات مشابهة لا تزال تظهر، ما يشير إلى اتساع نطاق الظاهرة.

ويرى مختصون أن ما حدث يعكس احتياجات نفسية لدى كبار السن، مثل الشعور بالوحدة والحاجة إلى الاهتمام، إلى جانب احتمالات تراجع القدرات المعرفية لدى البعض.

هل يشكل الذكاء الاصطناعي وسيلة جديدة للاحتيال؟

حذر مراقبون من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في خداع المستخدمين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدين ضرورة تعزيز الوعي الرقمي ودعم كبار السن من قبل عائلاتهم.

