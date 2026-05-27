معظم الأسماك تعجز عن البقاء بعيدًا عن بيئتها المائية، لكن هناك سمكة تُعد استثناءً فريدًا، وهي سمكة نطاط الطين، التي لا تكتفي بالبقاء خارج الماء، بل تزدهر على اليابسة وتقضي معظم حياتها فوقها، مما يجعلها حالة نادرة بين الأسماك الأخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "a-z-animals"، إليك كافة التفاصيل التي تتعلق بسمكة نطاط الطين.

كيف يتكيف مع اليابسة والماء؟





قد يبدو من الغريب وجود سمكة تفضل اليابسة على الماء، إلا أن هذا ينطبق على سمكة نطاط الطين، التي تعيش في المناطق شبه الاستوائية في أستراليا وآسيا وأفريقيا، وتستوطن هذه السمكة المسطحات الطينية التي تتغير باستمرار مع حركة المد والجزر.

وعندما ينحسر الماء، تخرج أسماك نطاط الطين من جحورها الطينية و تتحرك على اليابسة مستخدمة زعانفها الصدرية للدفع إلى الأمام، بينما تساعدها الزعانف الحوضية على حفظ التوازن، وتمكنها هذه القدرة من التنقل بسهولة فوق الأراضي الموحلة وجذور أشجار المانجروف التي تنمو في المناطق الطينية المالحة القريبة من البحار والمحيطات.

يوجد أكثر من 30 نوعًا من أسماك نطاط الطين، وتختلف أحجامها وصفاتها من نوع إلى آخر، ويبلغ متوسط طولها نحو 30 سنتيمتر، وتمتلك جميعها عيون بارزة أعلى الرأس تتيح لها رؤية ما فوق سطح حتى أثناء وجودها تحت الماء، كما تتميز بقدرتها على الرمش، وهي صفة نادرة بين الأسماك، تساعدها على ترطيب عيونها أثناء وجودها خارج الماء.

ومع عودة المد، تلجأ هذه الأسماك إلى جحورها الطينية، حيث تخزن كميات من الأكسجين لتبقى بأمان عندما ينخفض مستوى الماء مجددًا.

هل يمكن أن تغرق ؟

من المدهش أن سمكة تعيش خارج الماء قد تتعرض للغرق إذا بقيت مغمورة فيه لفترة طويلة دون تنفس مناسب، فسمكة نطاط الطين تحتاج إلى الأكسجين الجوي للبقاء على قيد الحياة، وإذا لم تتمكن من الحصول عليه فقد تختنق، بخلاف معظم الأسماك التي تعتمد كليًا على التنفس داخل الماء.

وتوجد أسماك أخرى قادرة على ابتلاع الهواء مثل سمكة البيتا وسمكة الرئة و سمكة رأس الأفعى، لكنها لا تستطيع البقاء على اليابسة بالمرونة نفسها التي تتمتع بها سمكة نطاط الطين، فبعضها يحتاج إلى العودة السريعة إلى الماء، بينما يفتقر بعضها الآخر إلى القدرة على الحركة فوق اليابسة.

كيف تقضي سمكة نطاط الطين وقتها؟

تقضي أسماك نطاط الطين نحو ثلاثة أرباع حياتها خارج الماء، وهو ما يجعلها من أكثر الأسماك غرابة وتميزًا، فبينما تخرج بعض الأسماك من الماء مؤقتًا للبحث عن الغذاء أو للهروب من الظروف غير المناسبة، فإن نطاط الطين يفضل البقاء على اليابسة معظم الوقت.

ورغم حاجتها الدائمة إلى الحفاظ على رطوبة جسمها، فإنها لا تضطر للعودة إلى الماء باستمرار، حيث يكفيها وجود الطين الرطب، وخلال وجودها على اليابسة تصطاد العديد من الكائنات الصغيرة، مثل:

1- الحشرات

2- القشريات

3- ديدان الرمل

4- السرطانات الصغيرة

5- الديدان

6- كما تتغذى داخل الماء على الطحالب والأسماك الصغيرة.

كيف تتنفس داخل الماء وخارجه؟

تتميز سمكة نطاط الطين بقدرتها على التنفس داخل الماء وخارجه لفترات طويلة، وعلى عكس الأسماك الأخرى، لا تنهار خياشيمها عند خروجها إلى اليابسة، لكنها لا تعتمد عليها في التنفس الخارجي، بل تستخدمها أساسًا للتخلص من الفضلات.

أما عملية التنفس على اليابسة فتتم عبر الجلد وبطانة الفم والحلق، فيما يُعرف بالتنفس الجلدي، حيث يُمتص الأكسجين من الهواء مباشرة عبر الجلد الرطب، ولهذا السبب تحرص السمكة باستمرار على إبقاء جسمها رطبًا.

أهمية الطين في حياتها

رغم قدرتها على العيش خارج الماء لعدة أيام، فإن الطين وبرك الماء الصغيرة عنصران أساسيان لبقائها، فجلدها يجف بسرعة، لذلك تتقلب باستمرار في الطين والماء للحفاظ على رطوبته وضمان استمرار قدرتها على التنفس.

أعشاش تحت الأرض

تتزاوج أسماك نطاط الطين على اليابسة، حيث يقفز الذكر عاليًا لجذب الأنثى، وإذا استجابت له، يقودها إلى جحر طيني يتم فيه وضع البيوض.

ويعتني الذكر بالبيض لمدة تقارب أسبوعًا، حيث يقوم بإدخال الهواء إلى الجحر بفمه لتزويد البيوض بالأكسجين، لأن الماء داخل الجحر يكون فقيرًا بالأكسجين، وعندما يحين موعد الفقس، يخرج الذكر الهواء من الجحر و يدخل الماء، فتبدأ اليرقات بالخروج.

وبعد الفقس، تعيش اليرقات بين العوالق البحرية نحو خمسين يومًا، إلا أن الطريقة الدقيقة التي تغادر بها اليرقات الجحر الطيني ما تزال لغزًا يحاول العلماء كشفه.

