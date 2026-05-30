انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 30-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4510 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5798 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6765 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7731 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77310 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 240434 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 386550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة (الأوقية)، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفق آخر تحديث بيانات وكالة بلومبرج.