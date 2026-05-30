قد يحتفظ العديد من عشاق الأجهزة الإلكترونية بالهواتف القديمة إما لعدم معرفتهم التخلص منها أو لاستخدامها لاحقا أو لاحتوائها على بيانات مهمة قد تكون مفيدة في المستقبل.

هل يفضل الاحتفاظ بالهواتف القديمة أم التخلص منها بطريقة آمنة؟

لا يعني ذلك أنه لا يجب الاحتفاظ بالهاتف القديم، فالتخلص من الأجهزة الإلكترونية من خلال منحها للآخرين يعد الخيار الأفضل.

لكن لا ينبغي ترك الهواتف القديمة في الأدراج ونسيانها، ولتقليل المخاطر يجب تخزينها وصيانتها بشكل صحيح.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم مشكلات الاحتفاظ بهاتف القديم وكيفية الحد من حدوثها، وفقا لـ "yahoo".

سهولة اختراق البيانات

قد تتدهور بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في الهاتف وتصبح عرضة للاحتراق التلقائي مع مرور الوقت.

يمكن أن تتحول الهواتف الذكية القديمة إلى نقطة دخول سهلة للمتسللين، مما يهدد أمن البيانات الشخصية ويزيد من احتمالية اختراقها.

الحرائق والإصابات

الهواتف الذكية القديمة تحتوي على بطاريات قديمة تتدهور بمرور الوقت، وتصبح قابلة للاشتعال.

وفي بعض الحالات، قد تشتعل تلقائيا وتسبب انفجارا طفيفا، مما قد يؤدي إلى إصابات وحرائق.

كيف يمكن تخزين الهواتف القديمة والتعامل مع بطارياتها بأمان؟

من الأفضل الاحتفاظ بالهواتف القديمة في مكان بارد وجاف لتقليل خطر تلف البطارية.

وشحن الهاتف 50% من وقت لآخر للحفاظ على صحة البطارية، وإذا كانت البطارية قابلة للإزالة بسهولة، فيجب نزعها.

وأيضا لا ينبغي التخلص من بطاريات الليثيوم أيون مع النفايات المنزلية.

كيف تهدد الهواتف الذكية القديمة خصوصيتك وبياناتك الشخصية؟

الهواتف الذكية القديمة تمثل تهديدا لبياناتك الشخصية فجميع رسائلك، وصورك، وبيانات تطبيقاتك تبقى مخزنة على هذه الهواتف حتى بعد التوقف عن استخدامها.

وإذا لم يقم صاحب الهاتف بإجراء إعادة ضبط المصنع، سيظل يحتوي على معلومات شخصية قيمة.

لماذا تصبح الهواتف القديمة أكثر عرضة للاختراق مع مرور الوقت؟

عندما تتوقف الهواتف عن تلقي التحديثات الأمنية تصبح الأجهزة أكثر عرضة للاختراق، وقد يظن البعض أن الهاتف في أمان طالما أنه مطفأ.

على سبيل المثال، إذا تعرض المنزل للسرقة وتم الاستيلاء على الهاتف، سيكون من الأسهل على اللصوص اختراق هاتف قديم غير محمي مقارنة بهاتف حديث.

