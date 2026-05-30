دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

أرسنال

مباريات ودية - منتخبات

إسكتلندا

4 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

1 0
22:00

الجيش الملكي

"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

07:14 م 30/05/2026
    حمزة عبد الكريم ينضم لمنتخب مصر
    حمزة عبد الكريم (1)
    حمزة عبد الكريم (2)
    حمزة عبد الكريم (6)
    حمزة عبد الكريم (7)
    حمزة عبد الكريم (3)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (6)
    حمزة عبدالكريم
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر
    حمزة عبدالكريم مع منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، صباح اليوم السبت الموافق 30 مايو الجاري، قائمة الفراعنة الرسمية للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب فريق شباب برشلونة الإسباني، والذي يعد أصغر لاعبي الفراعنة سنا في البطولة.

رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم

وبعد انضمام عبد الكريم لقائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026، جعلته أصغر لاعب عربي في التاريخ يشارك في البطولة.

ويشارك عبد الكريم في بطولة كأس العالم 2026، بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليكسر الرقم المسجل باسم المغربي بلال الخنوس، الذي شارك مع أسود الأطلس بعمر 18 عاما و7 أشهر.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ومن المقرر انطلاق النسخة المقبلة من البطولة، يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19 من الشهر ذاته.

مجموعة مصر في بطولة كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

لحظة بلحظة.. ركلات الترجيح تحسم لقب دوري أبطال أوروبا لـ باريس سان جيرمان