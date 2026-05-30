حصد مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية، للمرة الأولى، جائزة "لبيّتم الفضية" للتميز في خدمة ضيوف الرحمن في دورتها الخامسة لموسم حج 1447هـ، ضمن فئة مكاتب شؤون الحج، والتي تمنحها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تقديرًا لتميز الخدمات التي قدمتها البعثة الرسمية المصرية للحجاج خلال موسم الحج الحالي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها بعثة الحج المصرية بشقيها الثلاثة؛ الحج السياحي وحج القرعة وحج الجمعيات الأهلية، في تقديم خدمات متكاملة أسهمت في تيسير أداء المناسك ورفع مستوى رضا الحجاج، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في جودة الخدمات وكفاءة التنظيم.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن حصول مصر على الجائزة للمرة الأولى يمثل شهادة دولية على نجاح منظومة الحج المصرية، خاصة في ظل أن الحج السياحي يمثل نحو 52% من إجمالي الحجاج المصريين، بما يعكس الدور المحوري للقطاع السياحي في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح الوزير أن هذا التتويج يعكس ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المصرية المنظمة للحج، وفي مقدمتها وزارات السياحة والآثار والداخلية والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع الجهات السعودية المعنية، وهو ما ساهم في خروج موسم الحج بصورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن الجائزة تعكس كفاءة منظومة العمل الميداني والإداري، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت الاستعداد للموسم الحالي قبل انطلاقه بنحو 9 أشهر من خلال خطط تشغيلية دقيقة ومتابعة مستمرة لكافة التفاصيل التنظيمية.

وأضافت أن موسم الحج الحالي شهد طفرة واضحة في مستوى الخدمات المقدمة، سواء على مستوى التنظيم داخل المشاعر المقدسة أو تطوير الخدمات الرقمية، بما في ذلك تعزيز آليات المتابعة والتواصل مع الحجاج، بما أسهم في الارتقاء بتجربة الحاج المصري.

وأشادت بالتعاون المثمر بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وشركات السياحة المنفذة للبرامج، فضلًا عن التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية للحج برئاسة اللواء أحمد عيدة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الجهات.

وتُعد جائزة "لبيّتم" إحدى أبرز الجوائز التي تقدمها وزارة الحج والعمرة السعودية، وتهدف إلى نشر ثقافة التنافسية بين مقدمي الخدمات والارتقاء بجودة الأداء بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن، حيث تضم 12 فئة مختلفة لتقييم جودة الخدمات المقدمة للحجاج من مختلف الدول.