لهذا السبب.. مطعم يمنع زبائنه من وضع العطور

في خطوة أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر أحد مطاعم السوشي الراقية منع زبائنه من وضع العطور أو البخور قبل دخولهم المطعم، في إجراء وُصف بـ"الغريب" لكنه يحمل تبريرًا منطقيًا من وجهة نظر القائمين عليه.

ووفقًا لـ timesofindia، أن الهدف من القرار هو الحفاظ على تجربة التذوق الحسية الكاملة، مشيرًا إلى أن روائح العطور القوية تؤثر سلبًا على نكهات الطعام الدقيقة التي تُعدّ أساس تجربة السوشي الأصيلة، إذ يعتمد المطبخ الياباني على الرائحة والطعم الطبيعي للمكونات الطازجة مثل الأسماك والأرز والزنجبيل.

أن بعض الزبائن اشتكوا من اختلاط روائح العطور القوية مع روائح الطعام، مما يُضعف من جودة التجربة الذوقية التي يسعى المطعم لتقديمها، لذا تم اتخاذ هذا الإجراء حفاظًا على التوازن الحسي داخل المكان.

ورغم أن القرار لاقى استحسان عشّاق المأكولات اليابانية الذين رأوا فيه احترامًا لفن الطهي ودقته، فإن آخرين اعتبروا الخطوة مبالغًا فيها ولا تراعي طبيعة المجتمعات العربية التي تهتم بالعطور كجزء من أناقتها اليومية.