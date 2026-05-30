سجلت اليابان تراجعا ملحوظا في عدد سكانها بأكثر من 3 ملايين نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، في أكبر انخفاض يتم رصده وفقا لنتائج التعداد السكاني الأخيرة.

انخفاض قياسي في عدد سكان اليابان

وبحسب بيانات أولية لتعداد عام 2025، نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بلغ عدد سكان اليابان 123,490,524 نسمة، بانخفاض يقدر بنحو 3.09 مليون نسمة مقارنة بتعداد عام 2020، وفقا لوكالة "فرانس برس".

أكبر انخفاض سكاني في تاريخ اليابان

وأفاد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، بأن البلاد تشهد استمرارا في التراجع السكاني للمرة الثالثة على التوالي منذ تعداد عام 2015، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض بلغت 2.5%، وهي الأعلى حتى الآن، ما يعكس تفاقم أزمة شيخوخة المجتمع وتراجع معدلات النمو السكاني.

وأكد أن الحكومة اليابانية تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة هذا التراجع، تشمل دعم معدلات الإنجاب، وتوفير فرص عمل في الأقاليم، وتنمية الاقتصادات المحلية، إلى جانب رفع دخول الفئات الشابة، في محاولة للحد من تداعيات الأزمة السكانية المتصاعدة.

اقرأ أيضا:

4 طرق بسيطة لتعقيم إسفنجة المطبخ.. منها النقع في الخل

