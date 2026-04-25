

بدأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد، ضمن جولة دبلوماسية يقوم بها في المنطقة، وفق ما أفاد به مسؤولون باكستانيون ووسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن عراقجي وصل إلى مقر رئاسة الوزراء، بحضور نائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار وقائد الجيش المشير عاصم منير.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات بين إيران وباكستان، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي، لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بشكل كامل.

كما أعرب عراقجي عن تقديره لباكستان لدعمها للشعب الفلسطيني، ولما وصفه بالجهود الخاصة المرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما نقلته الوكالة.

وتسعى الوساطة في إسلام آباد إلى تنظيم جولة ثانية من المفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عقب تعثر محادثات سابقة استمرت لفترة طويلة في أوائل أبريل.

وخلال زيارته، عقد عراقجي لقاءات متعددة مع قادة باكستان، حيث التقى في وقت سابق من اليوم بشكل منفصل مع قائد الجيش عاصم منير، مشيداً بالجهود التي بذلها مسؤولو الحكومة في العمل على وقف الحرب.

وأكد، في منشور على تطبيق "تيليجرام" عقب الاجتماع، تقديره لما وصفه بالجهود القيّمة التي يقوم بها المشير منير، الذي يعد من كبار الوسطاء الباكستانيين بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مسؤولين آخرين، لدعم تثبيت وقف إطلاق النار.

وأشار عراقجي إلى أن المناقشات تناولت آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار، فيما أعلن عاصم منير استعداد بلاده لمواصلة جهود الوساطة حتى التوصل إلى نتيجة.