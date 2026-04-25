الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات

كتب : هند عواد

01:18 م 25/04/2026

الأهلي وبيراميدز

يغيب 12 لاعبا مؤثرا عن قمة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل، ويبحث الفريقان عن انتزاع الثلاث نقاط، إذ يتساوى الثنائي عند النقطة 44، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

ويدخل بيراميدز المباراة بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف نظيف، فيما غاب الأهلي عن الجولة الثالثة، وحصل لاعبوه على راحة 48 ساعة قبل يومين.

غيابات مباراة الأهلي وبيراميدز

يفقد الأهلي 6 لاعبين في مباراة بيراميدز، الثنائي حسين الشحات ومحمد الشناوي، بسبب الإيقاف وكريم فؤاد ويوسف بلعمري للإصابة، إضافة إلى كامويش ومحمد سيحا لأسباب فنية.

ومن جانبه، يفقد بيراميدز هو الآخر 6 لاعبين وهم، مروان حمدي وأحمد سامي، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ومصطفى فتحي وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد عاطف قطة بسبب الإصابة.

وأجرى مصطفى فتحي عملية جراحية، إثر إصابته بخلع في عظمة الترقوة، فيما تعرض أحمد عاطف قطة للإصابة بكسر في الأنف في مباراة الزمالك.

الفائز في مباراة الأهلي وبيراميدز، سيصل إلى النقطة رقم 47 في المركز الثاني خلف الزمالك، الذي يضرب موعدا مع إنبي.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري الزمالك

طارق الشناوي يعلق على تصريحات رئيس الجالية المصرية بفرنسا عن هاني شاكر
تنظيم الاتصالات: زيادة استخدام الإنترنت المحمول بنسبة 12% في 2026
تحرك عاجل من الوفد بشأن رفض الحكومة لمقترحات النواب
بموافقة المرشد.. مغادرة أول فوج إيراني لموسم الحج في ظل استمرار الحرب
بشرى تنشر صورًا من أحدث ظهور على "إنستجرام".. والجمهور يعلق
