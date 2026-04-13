في تطور علمي لافت، تمكن فريق من الباحثين من إعادة فتح ملف أحد أكثر الألغاز غموضا في تاريخ العلم، والمتعلق بآلية "أنتيكيثيرا"، التي تعد أقدم جهاز حوسبة تناظري معروف في العالم، إذ يعود تاريخ الآلية لأكثر من 2000 سنة، وذلك عبر مزيج غير تقليدي جمع بين البحث الأكاديمي ومحتوى منشور على منصة يوتيوب.

ما قصة الاكتشاف الأثري؟

وتعود قصة هذا الاكتشاف الأثري إلى عام 1901، عندما تم العثور على الجهاز داخل حطام سفينة رومانية قبالة جزيرة أنتيكيثيرا في اليونان، ويعتقد أنه يعود إلى أوائل القرن الأول قبل الميلاد، وعلى الرغم من مرور أكثر من مئة عام على اكتشافه، ظل الغموض يحيط بوظيفته الدقيقة، ما جعله واحدا من أكثر القطع الأثرية إثارة للجدل في تاريخ العلوم، بحسب تايمز أوف إنديا.

أول حاسوب تناظري في التاريخ

ويصنف الجهاز على أنه أول حاسوب تناظري في التاريخ، إذ يتكون من مجموعة معقدة من التروس البرونزية المتشابكة، ويعتقد أنه كان يستخدم لمحاكاة الظواهر الفلكية وتتبع حركة الكواكب والأجرام السماوية.



وأثارت دقته الهندسية العالية مقارنات مع تطور الحوسبة الحديثة، مثل حاسوب ENIAC، رغم أن آلية أنتيكيثيرا تسبق هذه الابتكارات بنحو ألفي عام، ما يغير كثيرا من التصورات حول تطور التكنولوجيا في الحضارات القديمة.

وفي دراسة حديثة نشرت عام 2024، قادها باحثان من جامعة جلاسكو، تم استخدام تقنيات تحليل إحصائي متقدمة، من بينها التحليل البايزي، إلى جانب أدوات طورت لرصد الموجات الجاذبية، مثل تلك المستخدمة في مراصد LIGO.

ارتباط الجهاز بالتقويم القمري

ركز الفريق على جزء يعرف باسم "حلقة التقويم" داخل الجهاز، حيث تشير النتائج إلى أنها قد تحتوي على ما بين 354 و355 ثقبا، وهو رقم يتوافق مع السنة القمرية، ما يدعم فرضية ارتباط الجهاز بالتقويم القمري.

وأوضح الباحث جوزيف بايلي أن الدراسات السابقة كانت ترجح هذا التفسير، إلا أن استخدام الأدوات الإحصائية الحديثة عزز من قوة هذا الاستنتاج، وأبرز مدى التقدم الهندسي الذي وصل إليه الإغريق القدماء.

كما أظهرت التحليلات أن الثقوب كانت موزعة بدقة عالية على دائرة نصف قطرها يقارب 77.1 ملم، مع تباعد لا يتجاوز 0.028 ملم، وهو مستوى دقة هندسية متقدم بشكل لافت بالنسبة لتلك الحقبة.

ومن الجوانب المثيرة في هذا الاكتشاف أن جزء من البيانات المستخدمة في الدراسة جاء من مشروع عملي نفذه صانع المحتوى الأسترالي كريس بوديليسيك عبر قناته "Clickspring" على يوتيوب، حيث حاول إعادة تصنيع الجهاز بدقة.

وأوضح الباحث، جراهام ووان، أن اهتمامه بالمسألة بدأ بعد الاطلاع على بيانات هذا المشروع، مشيرا إلى أن الجمع بين العمل البحثي والهوايات التقنية ساعد في فتح زاوية تحليل جديدة للمشكلة.

ويؤكد العلماء أن هذا التفاعل غير المباشر بين البحث الأكاديمي والمشاريع الفردية يمثل نموذجا جديدا لفهم القطع الأثرية المعقدة، وقد يساهم في إعادة تقييم الكثير من الابتكارات القديمة التي ما زالت تحمل أسرارا لم تكتشف بعد.

اقرأ أيضا:

مفاجأة تحت الأرض.. ما قصة أكبر كهف في العالم؟ (صور)

قدرة مذهلة: 8 كائنات بحرية تستطيع تغيير جنسها

تعرف على أول ثلاجة كهربائية في العالم.. "شكلها غريب جدًا"





