ظهر اختراع غير شكل الحياة المنزلية بالكامل "الثلاجة الكهربائية" المفاجأة أن أول ثلاجة في العالم لم تكن بالشكل الأنيق الذي نعرفه اليوم، بل بدت غريبة وضخمة، وأقرب إلى آلة صناعية منها إلى جهاز منزلي.

ما هي أول ثلاجة كهربائية في العالم؟

تُعدّ الثلاجة الكهربائية الأولى التي طُرحت تجاريا في أوائل القرن العشرين خطوة ثورية في عالم الأجهزة المنزلية، وكانت تُعرف باسم "Domelre" عام 1913، وهي اختصار لـ "Domestic Electric Refrigerator".

كيف كان شكلها؟

لم تكن تشبه الثلاجات الحديثة على الإطلاق، إذ كانت عبارة عن جهاز ضخم يُثبت أعلى صندوق تبريد تقليدي، ويحتوي على أجزاء ميكانيكية مكشوفة، كما كانت تصدر أصواتًا ملحوظة أثناء التشغيل، وهو ما جعلها تبدو كآلة صناعية أكثر منها جهازا منزليا بسيطا.

متى ظهرت أول ثلاجة كهربائية؟

ظهرت أولى المحاولات الفعلية للثلاجات الكهربائية في بداية القرن العشرين، وتحديدًا عام 1913، قبل أن تنتشر بشكل أوسع في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي مع تطور التكنولوجيا.

لماذا كانت مهمة في ذلك الوقت؟

لأنها أنهت الاعتماد على الثلج الطبيعي الذي كان يُجلب ويُخزن يدويا، ووفرت وسيلة أكثر أمانا واستمرارية لحفظ الطعام، هذا التطور ساعد في تحسين الصحة العامة وتقليل تلف الأغذية.

هل كانت متاحة للجميع؟

في البداية، لم تكن الثلاجات الكهربائية في متناول الجميع بسبب تكلفتها المرتفعة وحجمها الكبير، كانت تُستخدم غالبًا في المنازل الثرية أو الأماكن التجارية، قبل أن تصبح أكثر انتشارا مع انخفاض الأسعار وتطور التصميم.

كيف تطورت الثلاجات بعد ذلك؟

أصبحت أصغر حجما وأكثر كفاءة، وأُضيفت إليها أنظمة تبريد أكثر أمانا، وتطور تصميمها ليصبح مناسبا للمطابخ الحديثة، حيث أصبحت أكثر هدوءا واستهلاكا أقل للطاقة

