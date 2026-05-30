تركيا: إيران وأمريكا تقتربان من اتفاق لفتح مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

10:25 م 30/05/2026

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة حصرية مع صحيفة "نيكي آسيا" اليابانية عن مستجدات الدبلوماسية الإقليمية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين إيران وأمريكا باتت أقرب من أي وقت مضى إلى نتيجة إيجابية.

أوضح فيدان الذي قاد جهاز الاستخبارات التركي لأكثر من عقد، أنه مع وجود وقف إطلاق نار قائم بين إيران وأمريكا وإسرائيل، فإن النقاشات تتركز الآن على مضيق هرمز الذي يعد الممر المائي الحيوي لتجارة النفط المتعطل منذ نهاية فبراير.

مفاوضات إيران وأمريكا ومصير مضيق هرمز

ذكر وزير الخارجية التركي أن الأطراف وضعت خطة تقضي بالانتقال إلى المحادثات النووية بمجرد التوصل لاتفاق نهائي بشأن إعادة فتح المضيق، مؤكدا أن الحصار الفعلي لهرمز يمارس ضغط هائل على إيران وأمريكا.

وأكد فيدان أن التأثير الدولي لتعطل الملاحة في مضيق هرمز على أمن الطاقة والغذاء والأسعار ضخم للغاية، وهو ما جعل هذا الملف يتقدم في الأولوية على كافة الملفات النووية في الوقت الراهن.

