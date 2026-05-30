رافقت حاجة سودانية في السبعين من عمرها والدتها التسعينية، طوال أداء مناسك الحج.

وتدعى الحاجة مريم النور، وترافق والدتها رقية أبو لكر، التي تجاوزت التسعين عاما، إذ حرصت على الإمساك بيدها وملازمتها في جميع تنقلاتها بين منى وساحات الحرم وممرات المشاعر، دون الاستعانة بأحد في رعايتها.

وتشارك الأم وابنتها في موسم الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

حاجة تبر بوالدتها في مناسك الحج

وقالت مريم، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن والدتها أنجبت تسعة أبناء وبنات، وكان جميعهم يحرصون على رعايتها، إلا أنها أصرت على مرافقتها خلال رحلة الحج.

وأضافت أنها تعمل على تلبية احتياجات والدتها طوال فترة المناسك، بهدف تمكينها من أداء الفريضة في راحة وطمأنينة.

الحجاج يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات

واختتم حجاج بيت الله الحرام، السبت، مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام، وذلك في ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج، المعروف بـ"يوم النفر الأخير"، بعد مغادرة الحجاج المتعجلين، الجمعة، في "يوم النفر الأول".

وأتم الحجاج رمي الجمرات في مشعر منى، حيث بدأوا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة، اقتداء بسنة النبي محمد ﷺ، وسط أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والطمأنينة.

وشهدت منشأة الجمرات انسيابية كبيرة في حركة الحشود منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بفضل خطط التفويج والتنظيم الميداني التي سهلت انتقال الحجاج بين مسارات الرمي ومخارج المنشأة، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تراعي كثافة الحشود وتوقيتات التفويج.

كما تواصلت الجهود الأمنية والصحية والخدمية في محيط منشأة الجمرات، من خلال انتشار الفرق الميدانية ومراكز الإرشاد والخدمات الإسعافية، بما أسهم في تعزيز سلامة الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم خلال أداء المناسك.

وعقب الانتهاء من رمي الجمرات، توجه الحجاج المتأخرون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، في ختام رحلتهم الإيمانية، وسط منظومة متكاملة لإدارة وتنظيم الحشود وتهيئة كامل الطاقة الاستيعابية للمطاف والمسجد الحرام، بما يضمن أداء النسك بسهولة ويسر.

وفي الوقت ذاته، بدأ الحجاج التوافد على مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة استعدادا لمغادرة المملكة، حيث جرى رفع جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتنفيذ خطط العودة عبر مختلف وسائل النقل.

وأكد المتحدث الرسمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في الحج، عبدالعزيز بن عايض العتيبي، تخصيص 870 منصة لإنهاء إجراءات السفر، إلى جانب تشغيل 70 بوابة ذكية لقراءة العلامات الحيوية في مطار الملك عبدالعزيز، و20 بوابة مماثلة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وأشار إلى استمرار تشغيل قطار الحرمين السريع لخدمة ضيوف الرحمن، بعدما نقل أكثر من 830 ألف راكب حتى الثامن من ذي الحجة، فيما يواصل تنفيذ رحلاته المجدولة ضمن خطة تشغيلية تشمل أكثر من 5300 رحلة لخدمة الحجاج خلال موسم الحج.

اقرأ أيضا:

مصر تفوز بالدرع الفضي لجائزة لبيتم للتميز في خدمة الحجاج بموسم 1447هـ