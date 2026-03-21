تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة خاصة لأب يحمل مولوده للمرة الأولى، حيث ظهرت عليه مشاعر واضحة من التوتر والرهبة ممزوجة بالفرح.

طبيبة تنشر الفيديو

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، حصد الفيديو تفاعلا واسعا بعد أن نشرته الطبيبة سوجانيا سارافاناكومار، عبر حسابها على منصة إنستجرام.

الخوف والقلق يسيطران على الأب

وصور المقطع داخل مستشفى سوجان التخصصي، ويظهر فيه الأب وهو يقف مترددا بينما ترتجف يداه قبل أن يحمل طفله حديث الولادة، وخلال اللحظة، كانت الطبيبة توجهه بهدوء وتشرح له الطريقة الصحيحة لوضع يديه ودعم جسد الرضيع، في مشهد عكس مزيجا من الخوف والحنان والدهشة التي يشعر بها كثير من الآباء في أول تجربة لهم مع أطفالهم.

وأرفقت الطبيبة الفيديو بتعليق مؤثر جاء فيه: "أقوى الناس هم من ترتجف أيديهم عندما يحملون هذه السعادة الصغيرة، اللحظات تعاش، والذكريات تبقى معنا كل يوم، كل دقيقة، كل ثانية… فرحة جديدة تنضم إلى العائلة."

فيديو حصد ملايين المشاهدات

وانتشر المقطع بشكل واسع منذ نشره، حيث تجاوز 207 ملايين مشاهدة، وحصد نحو 9.9 مليون إعجاب، وتفاعل معه آلاف المستخدمين الذين أشادوا بعفوية الأب وصبر الطبيبة في طمأنته وتعليمه كيفية التعامل مع المولود.

وكتب أحد المتابعين أن الأب بدا وكأنه يحمل العالم كله بين يديه، بينما علق آخر بأن الخوف من إيذاء الطفل دون قصد يعد من أصدق أشكال الحب، كما أشار البعض مازحين إلى أن الرجل قد يكون قادرًا على رفع أوزان ثقيلة في صالة الألعاب، لكنه يشعر بالرهبة من حمل طفله الصغير بسبب حساسيته وخوفه عليه.

نصائح مهمة للآباء الجدد عند حمل المولود لأول مرة

وفي ظل انتشار الفيديو، تداول كثيرون أيضا نصائح مهمة للآباء الجدد عند حمل المولود لأول مرة، من أبرزها:

دعم الرأس والرقبة

يجب دائمًا إسناد رأس الطفل ورقبته جيدا، لأن عضلاته في هذه المرحلة لا تكون قوية بما يكفي للتحكم في الرأس.

إبقاء الطفل قريبا من الصدر

حمل الرضيع بالقرب من الصدر يمنحه إحساسا بالأمان والدفء، ويساعد على تهدئته.

التحرك بهدوء وببطء

من الأفضل تجنب الحركات المفاجئة، فالحركة الهادئة والثابتة تساعد الأب والطفل على الشعور بالراحة.

المشاركة في رعاية الطفل

قد يستغرق بناء العلاقة مع المولود بعض الوقت، لكن المشاركة في الأنشطة اليومية مثل الاستحمام أو التلامس الجسدي المباشر تساعد الآباء على اكتساب الثقة وتعزيز الرابط العاطفي مع أطفالهم منذ الأيام الأولى.

