شهدت إحدى حدائق الحيوان في الصين لحظات مرعبة وثقها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خاطر أب بحياته في محاولة لإنقاذ طفلته التي تعرضت لهجوم مفاجئ من أسد أثناء وقوفها بالقرب من القفص.

وأظهر الفيديو التي تم تداوله عبر منصة "إكس"، حالة من الذعر بين الزوار، عندما حاولت الطفلة الاقتراب من قفص الأسود، قبل أن يمد أحد الأسود مخالبه عبر القضبان ويمسك بملابسها، ما تسبب في حالة من الصراخ والفوضى داخل الحديقة.

كيف بدأت لحظات الهجوم داخل حديقة الحيوان؟

بحسب مقاطع الفيديو المتداولة، اقتربت الطفلة من قفص الأسود أثناء زيارتها لحديقة الحيوان مع أسرتها، قبل أن يفاجئها أحد الأسود بمحاولة الإمساك بها من خلال القضبان الحديدية.

وفي لحظة سريعة، تمكن الأسد من الإمساك ببنطال الطفلة، محاولًا سحبها نحو القفص، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين الموجودين في المكان.

كيف خاطر بحياته لإنقاذ طفلته؟

في مشهد وصفه كثيرون بالشجاع، اندفع الأب بسرعة نحو طفلته، محاولًا تخليصها من قبضة الأسد، غير عابئ بالخطر الذي قد يتعرض له.

وأظهر الفيديو الأب وهو يمسك بابنته بقوة ويحاول سحبها بعيدًا عن القفص، في محاولة يائسة لإنقاذها قبل أن يتمكن الحيوان المفترس من جرها إلى الداخل.

متى انتهت لحظات الرعب؟

استمرت لحظات الهجوم لثوانٍ معدودة بدت طويلة ومخيفة للمتواجدين في المكان، قبل أن يتمكن الأب من تحرير طفلته وسحبها بعيدًا عن القفص.

ووفقًا لما أظهره الفيديو، نجت الطفلة من الحادث دون إصابات خطيرة، حيث اقتصر الأمر على تمزق في بنطالها وبعض الخدوش البسيطة، إضافة إلى حالة من الخوف الشديد.

لماذا أثار الفيديو جدلًا واسعًا؟

تسبب المقطع في موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بشجاعة الأب وسرعة تصرفه لإنقاذ طفلته، بينما انتقد آخرون ضعف إجراءات السلامة وضرورة تشديد الرقابة داخل حدائق الحيوان.

⚡️🚨بطولة وشجاعه أب صيني في حديقة حيوان صينية، تنقذ طفلته بعد أن تعرضت لهجوم من بعض الأسود .



لم تتعرض الطفله لأذى سوى تمزيق البنطال والقليل من الخوف pic.twitter.com/rEJvKbztJi — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 3, 2026

