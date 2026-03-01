إعلان

بصواريخ بالستية.. فصائل عراقية تقصف قاعدة تضم قوات أمريكية في أربيل

كتب : محمود الطوخي

09:11 م 01/03/2026

أرشيفية

كتب- محمود الطوخي
أعلنت الفصائل العراقية الموالية لإيران، استخدام صواريخ باليستية في قصف أربيل ليلة الأحد، مستهدفة المنطقة التي تضم بعض الأصول العسكرية الأمريكية.
وقالت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها نفذت عشرات الهجمات باستخدام طائرات بدون طيار يوم الأحد، مؤكدة أن الضربات استهدفت قواعد العدو في العراق والمنطقة.

وأشارت شبكة "سي إن إن"، إلى أن فرقها سمعت دوي انفجارات متتالية في المنطقة، حيث التقطت مقاطع فيديو تظهر ألسنة اللهب والدخان المتصاعد بالقرب من قاعدة أربيل الجوية التي تستضيف وحدة من القوات الأمريكية.
وفي أثناء ذلك، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات المسموعة ناجمة عن غارات جوية مباشرة، أو عن اعتراضات من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، أو نتيجة أسباب أخرى.

تداعيات قصف أربيل

والتقطت الشبكة الأمريكية، مقطع فيديو يظهر بوضوح صوت 3 انفجارات متتالية.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أظهرت صور التقطتها الشبكة تصاعد دخان أسود كثيف ناتج عن حريق اندلع داخل القاعدة العسكرية.
ويذكر أنه يتمركز عدد غير معروف من القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية، وتتركز مهامهم الأساسية في تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن العراقية.

الصواريخ الباليستية قصف قاعدة أربيل العراق الفصائل العراقية إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران مقتل خامنئي

