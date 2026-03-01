إعلان

ضبط 3 متهمين بتأدية حركات استعراضية بدراجات نارية على طريق سريع بالجيزة

كتب : محمود الشوربجي

09:08 م 01/03/2026 تعديل في 09:10 م

متهمين بتأدية حركات استعراضية بدراجات نارية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تأدية قائدي 3 دراجات نارية حركات استعراضية بإحدى الطرق السريعة بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو دون لوحات معدنية، وقائديها 3 أشخاص لا يحملون تراخيص، مقيمين بنطاق محافظتي الجيزة والفيوم.

اعتراف المتهمين بتأدية الحركات الاستعراضية بالدراجات النارية في الجيزة

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو والاستعراض.

تم التحفظ على الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهم.

