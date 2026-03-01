إعلان

وزير خارجية إيران: تعلمنا من هزائم أمريكا السابقة وسنُدير الحرب بطريقتنا

كتب - مصطفى الشاعر

09:13 م 01/03/2026

عباس عراقجي

وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسائل نارية عبر منصة "إكس"، أكد فيها على قدرة بلاده على إدارة المواجهة العسكرية الحالية، مشددا على أن طهران هي الطرف الوحيد الذي يملك حق تقرير مصير الصراع.

تحديد مصير الحرب

قال عراقجي، اليوم الأحد، في منشوره: "نحن من يحدد موعد وطريقة إنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن إيران تمتلك رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الميدان، ولن تنجر إلى نهايات يفرضها الخصوم.

الدروس المستفادة من "هزائم واشنطن"

أشار الوزير الإيراني إلى الجاهزية العسكرية لبلاده قائلا: "كانت لدينا فرصة لمدى عقدين من الزمن لتقييم هزائم الجيش الأمريكي على حدودنا الشرقية والغربية، وقد استخلصنا الدروس اللازمة منها".

صمود العاصمة والدفاع الطبقي

في رد على الغارات التي طالت طهران، شدد عراقجي على أن "قصف عاصمتنا لن يؤثر على قدراتنا في استمرار الحرب"، موضحا أن منظومة "الدفاع متعدد الطبقات" التي تمتلكها إيران تمنحها القدرة والنفس الطويل لتحديد توقيت وكيفية وضع أوزار هذه الحرب.

ويبدو أن إيران تعول بشكل كبير على ما وصفه عراقجي بـ "الدروس المستخلصة" من حروب واشنطن السابقة في المنطقة، لترسم لنفسها استراتيجية دفاعية تجعل من استهداف العاصمة طهران مجرد جولة في صراع طويل، تصر فيه القيادة الإيرانية على أن تكون هي صاحبة "الكلمة الأخيرة" في إنهاء فصوله.

