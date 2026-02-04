12 صورة لمدينة الأحلام.. مبنية على الماء

تبدو مدينة البندقية، أو فينيسيا، وكأنها لوحة فنية طافية على سطح الماء، مدينة بلا شوارع تقليدية، تستبدل الطرق بالقنوات، والسيارات بالقوارب، ما جعلها واحدة من أكثر الوجهات السياحية إثارة للدهشة في العالم.

مدينة خرجت من رحم الخوف

وبحسب موقع Livitaly، تعود البدايات الأولى للبندقية إلى القرن الخامس الميلادي، حين دفعت موجات الغزو التي اجتاحت شمال إيطاليا سكان المناطق الساحلية إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

ولجأ هؤلاء إلى بحيرة مستنقعية تعج بالجزر الصغيرة، حيث استقروا إلى جانب صيادين فقراء سبقوهم إلى المكان.

ومع تكرار الهجمات، تزايد عدد الوافدين، لتنشأ الحاجة إلى بناء مدينة كاملة وسط المياه.

وفي يوم الجمعة الموافق 25 مارس من عام 421 ميلادية، أعلن رسميا تأسيس مدينة البندقية، لتبدأ رحلة استثنائية امتدت لقرون من التاريخ والسياسة والتجارة.

كيف شيدت مدينة فوق الماء؟

كان التحدي الأكبر أمام سكان البندقية هو تحويل الجزر الطينية الهشة إلى أرض صالحة للبناء.

ولتحقيق ذلك، لجأوا إلى حل هندسي غير مسبوق، تمثل في حفر قنوات مائية لتصريف المياه، وغرس آلاف الخوازيق الخشبية في الطين الرطب.

كما تم تثبيت هذه الأعمدة الخشبية بشكل متلاصق، ثم قطعت قممها لإنشاء منصات صلبة حملت أساسات المنازل والقصور.

والمثير للدهشة أن هذه الخوازيق صمدت لمئات السنين دون تعفن، إذ إن الخشب المغمور بالماء يحرم من الأكسجين، ما يمنع تحلله ويزيد من صلابته بمرور الزمن.

ومع هذا الإرث الفريد، أصبحت البندقية اليوم واحدة من أكثر المدن جذبا للزوار من مختلف أنحاء العالم، ووجهة أحلام لعشاق التاريخ والجمال في قلب أوروبا.







