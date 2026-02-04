"فوضى ورعب".. جاموس يحطم زجاج معرض دراجات نارية ويهرب (فيديو)

وثقت كاميرات لحظة غريبة حين اقتحم جاموس بري معرضًا للدراجات النارية في كوثوبارامبا، كانور، بولاية كيرالا في الهند.

وبحسب موقع إن دي تي في ، حطم الحيوان واجهة المعرض الزجاجية لشركة هيرو هوندا، وألحق أضرارًا بالأثاث والمركبات الموجودة بداخله.

ويظهر الفيديو الحيوان وهو يحطم الجدار الزجاجي، ثم ينزلق، ويصطدم في النهاية بالجدار الخرساني، بعد ذلك، يحافظ على توازنه أثناء خروجه من صالة العرض.

بينما يظهر مقطع فيديو آخر آثار الحادث، حيث تناثر الزجاج المكسور في كل مكان، كما ظهرت بعض الخدوش على الدراجات الجديدة المعروضة هناك.

وأثار الحادث ذعر الموظفين والسكان المحليين الذين فروا من المنطقة حفاظا على سلامتهم، وبعد أن أحدث الحيوان فوضى عارمة في الداخل، هرب من المكان، لكن وجهة حركته لا تزال غير واضحة.

وأطلقت إدارة الغابات عملية بحث عن الحيوان الذي خرج من غابة كانافام، وصرح المسؤولون بأنه سيتم تخديره والقبض عليه إذا لزم الأمر.







CCTV Video Shows Moment Wild Buffalo Crashed Into Bike Showroom In Kerala https://t.co/wDDi8DLPvf pic.twitter.com/fo72y49RCB — NDTV (@ndtv) February 2, 2026

