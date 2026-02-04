إعلان

"فوضى ورعب".. جاموس يحطم زجاج معرض دراجات نارية ويهرب (فيديو)

كتب : سيد متولي

10:30 م 04/02/2026

جاموس يحطم زجاج معرض دراجات نارية ويهرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وثقت كاميرات لحظة غريبة حين اقتحم جاموس بري معرضًا للدراجات النارية في كوثوبارامبا، كانور، بولاية كيرالا في الهند.

وبحسب موقع إن دي تي في ، حطم الحيوان واجهة المعرض الزجاجية لشركة هيرو هوندا، وألحق أضرارًا بالأثاث والمركبات الموجودة بداخله.

ويظهر الفيديو الحيوان وهو يحطم الجدار الزجاجي، ثم ينزلق، ويصطدم في النهاية بالجدار الخرساني، بعد ذلك، يحافظ على توازنه أثناء خروجه من صالة العرض.

بينما يظهر مقطع فيديو آخر آثار الحادث، حيث تناثر الزجاج المكسور في كل مكان، كما ظهرت بعض الخدوش على الدراجات الجديدة المعروضة هناك.

وأثار الحادث ذعر الموظفين والسكان المحليين الذين فروا من المنطقة حفاظا على سلامتهم، وبعد أن أحدث الحيوان فوضى عارمة في الداخل، هرب من المكان، لكن وجهة حركته لا تزال غير واضحة.

وأطلقت إدارة الغابات عملية بحث عن الحيوان الذي خرج من غابة كانافام، وصرح المسؤولون بأنه سيتم تخديره والقبض عليه إذا لزم الأمر.


أقرأ أيضًا:

شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب

مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها

علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر





جاموس تحطيم محل منوعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد رمضان يقبل رأس يحيى الفخراني في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" (صور)
زووم

محمد رمضان يقبل رأس يحيى الفخراني في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" (صور)
كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الموضة

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان