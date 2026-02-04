لماذا نتذكر الوجوه وننسى الأسماء؟.. تفسير علمي

كثيرًا ما نصادف وجوهًا مألوفة ونعجز في اللحظة نفسها عن تذكر أسمائها، ما يجعل البعض في حيرة، لكن العلم يكشف أن هذه الظاهرة طبيعية، وترتبط بكيفية معالجة الدماغ للوجوه والأسماء بطرق مختلفة.

وبحسب ما ذكره موقع "psychologytoday"، إليك التفسير وراء نسيان الأسامي.

لماذا يصعب تذكر الأسماء؟

رغم سهولة تمييز الوجوه، يبقى تذكر الأسماء مهمة أكثر تعقيدًا، وتوضح أخصائية الصحة النفسية ليز أبرامز ودانييل ديفيس، أن أسماء الأشخاص تختلف عن الكلمات العادية في عدة جوانب أساسية، فهي لا تحمل معنى وصفيًا، ولا تشير إلى صفات أو ملامح، كما أنها بلا مرادفات يمكن اللجوء إليها عند النسيان.

أسماء مركبة قليلة الاستخدام

في كثير من الثقافات، يتكون اسم الشخص من اسم أول واسم عائلة، وأحيانًا أسماء إضافية، ما يزيد العبء على الذاكرة، ورغم شيوع بعض الأسماء منفردة، فإن تركيبتها الكاملة تعد قليلة التردد، ما يجعل تذكرهاسش أصعب من الكلمات المتداولة يوميًا.

أخطاء الذاكرة وسوء الفهم

نسيان الأسماء يشبه ظاهرة "الكلمة على طرف اللسان"، حيث يكون الشخص متأكدًا من معرفته للاسم لكنه يعجز عن نطقه، كما تحدث أخطاء في الفهم، فيخلط بين أسماء متقاربة دون انتباه، وهي مواقف مألوفة في الحياة اليومية.

سرعة عمل الدماغ

تكشف الاختبارات النفسية عن أخطاء إدراكية مثل "وهم موسى" وهو عبارة عن خطأ إدراكي شائع في علم النفس المعرفي، يحدث عندما يجيب الشخص عن سؤال خاطئ دون أن ينتبه إلى الخطأ الموجود في صياغته، حيث يجيب الأشخاص عن سؤال خاطئ بسبب التشابه السياقي، ويؤكد الباحثون أن الدماغ يعتمد على القراءة والمعالجة السريعة بدل التدقيق الكامل.

رغم هذه الهفوات، تعمل الذاكرة البشرية بكفاءة عالية في معظم الوقت، ويظل نسيان الأسماء أمرًا طبيعيًا لا يستدعي القلق.







