ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني

كتب : عبدالله محمود

06:06 م 04/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة هاتفية ممتازة مع نظيره الصينى شى جين بينج.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء، أنه ناقش مع الرئيس الصيني مواضيع التجارة والشؤون العسكرية ورحلتي المرتقبة إلى الصين في أبريل المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، "لقد كانت المكالمة طويلة وشاملة، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع المهمة، بما في ذلك التجارة والجيش ورحلة أبريل التي سأقوم بها إلى الصين (والتي أتطلع إليها بشدة!)".

وأكد ترامب أنه ناقش مع نظيره الصيني، أزمة تايوان والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوضع الحالي مع إيران وشراء الصين للنفط والغاز من الولايات المتحدة.

وأشار ترامب، إلى أن الصين تدرس لشراء منتجات زراعية إضافية بما في ذلك رفع كمية فول الصويا إلى 20 مليون طن للموسم الحالي، لافتًا إلى أنه "التزمت بـ 25 مليون طن للموسم المقبل!".

وذكر ترامب، أن حديثهم تطرق إلى تسليم محركات الطائرات، والعديد من المواضيع الأخرى، كلها إيجابية للغاية.

وأشاد الرئيس الأمريكي بعلاقة الولايات المتحدة مع الصين، ومع نظيره الصيني، لافتًا إلى أنه جيدة للغاية وأنهم يدركون مدى أهمية الحفاظ عليها على هذا النحو.

واختتم ترامب منشوره، قائلا: "وأعتقد أنه سيتم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال السنوات الثلاث المقبلة من رئاستي فيما يتعلق بالرئيس شي وجمهورية الصين الشعبية!".

