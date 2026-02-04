إعلان

مأساة في المنيا.. طالبة إعدادي تتناول السُم وتفارق الحياة

كتب : جمال محمد

11:43 م 04/02/2026

مأساة في المنيا.. طالبة إعدادي تتناول السُم وتفارق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

في واقعة مؤسفة، أقدمت طالبة بالصف الإعدادي تبلغ من العمر 16 عامًا بإحدى قرى مركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا على إنهاء حياتها، بعد خلافات متكررة مع أسرتها، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاة شاب آخر بمركز سمالوط بنفس الطريقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثة "م.ع" داخل منزلها، إثر تناول مادة سامة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة كانت تمر بضغوط أسرية متكررة، ما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة المؤسفة.

وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية أو لديهم أفكار انتحارية، عبر عدة جهات، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700، 0220816831، على مدار اليوم، بالإضافة إلى الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يعد من الكبائر الكبرى، وأن التعامل مع حالات الانتحار يجب أن يكون من منظور مرض نفسي يمكن علاجه عبر المتخصصين، دون التقليل من خطورة الفعل أو خلق حالة تعاطف مبالغ فيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى العدوة انتحار طالبة في المنيا سمالوط النيابة العامة دار الإفتاء المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتصار السيسي تصطحب قرينة أردوغان في جولة داخل المتحف المصري الكبير- صور
أخبار مصر

انتصار السيسي تصطحب قرينة أردوغان في جولة داخل المتحف المصري الكبير- صور
كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
الموضة

كيف نسقت جلا هشام إطلالتها في أحدث ظهور؟
ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
محمد رمضان يقبل رأس يحيى الفخراني في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" (صور)
زووم

محمد رمضان يقبل رأس يحيى الفخراني في حفل "أوبرا توت عنخ أمون" (صور)
تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان