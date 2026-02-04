مأساة في المنيا.. طالبة إعدادي تتناول السُم وتفارق الحياة

المنيا - جمال محمد:

في واقعة مؤسفة، أقدمت طالبة بالصف الإعدادي تبلغ من العمر 16 عامًا بإحدى قرى مركز العدوة شمال غرب محافظة المنيا على إنهاء حياتها، بعد خلافات متكررة مع أسرتها، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاة شاب آخر بمركز سمالوط بنفس الطريقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثة "م.ع" داخل منزلها، إثر تناول مادة سامة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة كانت تمر بضغوط أسرية متكررة، ما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة المؤسفة.

وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية أو لديهم أفكار انتحارية، عبر عدة جهات، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700، 0220816831، على مدار اليوم، بالإضافة إلى الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يعد من الكبائر الكبرى، وأن التعامل مع حالات الانتحار يجب أن يكون من منظور مرض نفسي يمكن علاجه عبر المتخصصين، دون التقليل من خطورة الفعل أو خلق حالة تعاطف مبالغ فيها.