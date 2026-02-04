تحف معمارية.. 5 مبانٍ سكنية مذهلة على كوكب الأرض (صور)

يزخر عالمنا بالعديد من روائع الهندسة البشرية، ومنها المباني السكنية التي تعد مثالا رائعا على التجارب الهندسية، إنها ليست مجرد مساكن بالمعنى التقليدي، بل هي تحف معمارية.

واستعرض موقع timesofindia ، خمسة من أكثر المباني السكنية تميزا وفرادة على وجه الأرض.

سلويش - أمستردام - هولندا

مشروع سلويشهاوس من أبرز المشاريع السكنية في السنوات العشر الماضية، بني هذا المجمع السكني المذهل فوق مياه بحيرة آي في أمستردام، وصمّمته مجموعة بيارك إنجلز (BIG) بالتعاون مع شركة باركود للهندسة المعمارية.

إنه هيكل هندسي حديث يبدو وكأنه يطفو فوق الماء، منظر خلاب، ويضم المبنى 442 شقة بتصاميم متنوعة.

الأوكتاجون - برمنجهام، المملكة المتحدة

اكتمل بناء برج الأوكتاجون عام 2025، وسرعان ما أصبح من أكثر المباني شهرة في العالم، صمم هذا البرج السكني المؤلف من ٤٩ طابقا من قبل شركة جلين هاولز للهندسة المعمارية، وهو أول ناطحة سحاب ثمانية الأضلاع بالكامل في العالم، بارتفاع 100 مترا، يمثل البرج علامة فارقة في مجال السكن الحضري عالي الكثافة.

كاسا آيلز - مدينة مكسيكو، المكسيك

منزل كازا آيلز سكن عصري يجسد روعة المنازل الخاصة كتحف معمارية، بني المنزل بأشكال مكعبة من الخرسانة، مجسدا نمط الحياة الفاخرة في مدينة مكتظة بالسكان، ويشكل بحد ذاته معلما هندسيا يجذب السياح أيضا.

ذا بيناكل ات دوكستون - سنغافورة

مبنى "بينكل" السكني في سنغافورة من أشهر المباني السكنية الشاهقة وهو عبارة عن سلسلة متصلة من سبعة أبراج، يبلغ ارتفاع كل منها 50 طابقا، كما يعرف باحتوائه على أطول حدائق معلقة في أي مبنى سكني، ويمثل هذا المجمع السكني العام مثالا حيا على كيفية تعايش الكثافة السكانية مع المساحات الحضرية المشتركة.

برج إيكونو - أسونسيون، باراجواي

برج إيكونو معلم هندسي بارز في عاصمة باراجواي، ويشتهر بتصميمه العصري الأنيق، كونه ناطحة سحاب سكنية في قلب أمريكا الجنوبية، كما يجسد هذا البرج كيف ينتشر التصميم المبتكر عالميا، ويمثل فصلا جديدا في تاريخ الأبراج السكنية.









