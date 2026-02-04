أطلق عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق حملة "هيجيا" تحت شعار”صحتك مش تجربة”.

تهدف الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة استخدام الأدوية دون استشارة طبية، والحد من السلوكيات الخاطئة المرتبطة بتناول الدواء بشكل عشوائي، لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الأفراد.

تأتي هذه الحملة كجزء من مشروع تخرج الطلاب، لتكون نموذجًا تطبيقيًا يعكس قدرتهم على تخطيط وتنفيذ حملات إعلامية توعوية تخدم المجتمع، وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على المخاطر الصحية الناتجة عن سوء استخدام الأدوية، مثل الآثار الجانبية الخطيرة، والتفاعلات الدوائية، ومقاومة المضادات الحيوية، مؤكدة على أهمية الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي المختص قبل تناول أي دواء.

وتهدف الحملة بشكل أساسي إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة لدى فئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية، خاصة في ظل انتشار ثقافة التداوي الذاتي، وسهولة الحصول على الأدوية دون وعي كافٍ بمخاطرها.

تركز الحملة على توظيف وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور المستهدف، من خلال تقديم محتوى توعوي مبسط وجذاب، يعتمد على الأساليب الإقناعية التي تخاطب الوعي الصحي والمسؤولية الفردية، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية مثل حملات التوعية الميدانية، والمواد الإرشادية، وورش العمل التثقيفية، بما يسهم في تعزيز الرسالة الصحية للحملة.

