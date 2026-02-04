مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

2 1
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

زد

1 1
17:00

المصري

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها

كتب : هند عواد

09:00 ص 04/02/2026
يفقد الأهلي خدمات أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه للإصابة في المباراة الماضية ضد البنك الأهلي.
إصابة أحمد سيد زيزو
أثبتت الأشعة التي خضع لها زيزو، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، يستوجب غيابه عن الملاعب من 3 لـ4 أسابيع.
وتعرض زيزو للإصابة، في الدقيقة 31 من عمر مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يغادر الملعب ويحل حسين الشحات بدلا منه.
مباريات يغيب عنها زيزو
يغيب زيزو عن 7 مباريات للأهلي في الفترة المقبلة، جاءت كالآتي:
شبيبة القبائل ـ دوري أبطال أفريقيا
الإسماعيلي - الجولة الـ14 بالدوري المصري
الجيش الملكي المغربي -دوري أبطال أفريقيا
الجونة - الجولة الـ18 بالدوري المصري
سموحة - الجولة الـ19 بالدوري المصري
زد - الجولة الـ20 بالدوري المصري
المقاولون العرب - الجولة الـ21 بالدوري المصري

