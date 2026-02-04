قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي:" سعدت بمرافقه أمينة أردوغان، حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جولة عبر الزمن داخل أروقة المتحف المصري الكبير، الذي يُعد مصدر إلهام للبشرية وشاهدًا على عظمة الإنسان المصري القديم.

جاء ذلك بحسب منشور للسيدة انتصار انتصار السيسي، مساء الأربعاء، عبر صفحتها على "فيسبوك".

كان صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رجب طيب اردوغان، رئيس الجمهورية التركية، أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي سيارة كهربائية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان له، الأربعاء، أن ذلك بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوعان الحالية إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة اليوم.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها، مصطحباً الرئيس إردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.