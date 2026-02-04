إعلان

الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

كتب : مصراوي

06:21 م 04/02/2026

منظمة الصحة العالمية

(د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن 8.1 سيدة في سن الإنجاب بالسودان يحتجن إلى خدمات صحة إنجابية عاجلة، مع توقعات بحدوث 1.1 مليون ولادة خلال هذا العام، في ظل تدهور واسع النطاق في النظام الصحي.

وأكدت الأمم المتحدة، في بيان اليوم الأربعاء، أن 33.7 مليون سوداني يحتاج إلى مساعدات إنسانية في العام الحالي، بينهم7.4 مليون نازح، فيما تواجه وكالات الأمم المتحدة أزمة تمويلية دفعتها إلى تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة للفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنها تحتاج إلى 97.7 مليون دولار خلال العام الجاري لمساعدة 20.4 مليون شخص، من بينهم 4.9 مليون نازح داخليا، حيث يستقر 80% من المستهدفين في مناطق تتداخل فيها عدة عوامل ضعف، مما يجعلهم أولوية للاستجابة.

وقدّم شركاء منظمة الصحة العالمية في 2025 مساعدات إلى 7.1 مليون شخص، ما يعادل نصف السكان المستهدفين.

وحذّرت المنظمة من أن انعدام الأمن الغذائي يشكّل عاملًا إضافيًا يفاقم الأزمة الصحية، حيث يتوقع أن يواجه 19.1 مليون شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الأول من 2026.

ونبّهت إلى استمرار تفشي أمراض وبائية، من بينها الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك، في ظل انخفاض التغطية الروتينية للتطعيم وبقاء أكثر من 30% من الأطفال دون تطعيم، ما يضع ضغطا إضافيا على نظام صحي هش أصلا.

منظمة الصحة العالمية مساعدات إنسانية السودان

