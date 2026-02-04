مشهد بطولي.. كلب ينقذ طفلا من موقف خطير في آخر لحظة (فيديو)

في مشهد نادر، تحولت لحظة عابرة في أحد شوارع مدينة ريشيكيش الهندية إلى قصة ملهمة عن الشجاعة والحماية، بعدما تدخل كلب بشكل غير متوقع ليمنع كارثة كانت وشيكة، ويثبت أن البطولة قد تأتي أحيانا من حيث لا نتوقع.

ظهر الكلب، الذي أطلق عليه رواد مواقع التواصل لقب "Dogesh Bhai" أو "الأخ الكلب"، وهو يتدخل بشجاعة لصد الكلب المهاجم، بعدما قفز من شرفة أحد المنازل بارتفاع ملحوظ، في محاولة واضحة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم.

وأظهر الفيديو المتداول ثلاثة أطفال يسيرون في أحد شوارع المدينة، قبل أن يبدأ كلب ضال في ملاحقة أحدهم، وفي لحظة مفاجئة اندفع الكلب الشجاع من أعلى، ليسقط بقوة على الأرض ويهاجم الكلب المعتدي، ما أجبره على الابتعاد فورا عن الصغار.

ووصف متابعون المشهد بـ"البطولي"، خاصة بعدما بدت علامات الارتياح والطمأنينة على الأطفال عقب إنقاذهم، فيما حصد الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات، وتناقلته آلاف الحسابات مصحوبا بإشادات واسعة بشجاعة الكلب ووفائه.





In Rishikesh, A dog jumped like a superhero to save children from another dog.

pic.twitter.com/IwN1FUZgrN — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 9, 2025

