"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟

كتب : مصراوي

06:31 م 04/02/2026 تعديل في 06:49 م

صحيفة واشنطن بوست

(أ ب)

قالت مصادر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قررت إلغاء قسم الرياضة لديها وخفض عدد المراسلين في مكاتبها الخارجية، في إطار تخفيضات كبيرة.

وبدأت الصحيفة، التي تعاني من أزمات، اليوم الأربعاء، تنفيذ تخفيضات كبيرة شملت إلغاء قسم الرياضة بالكامل وتقليص عدد المراسلين العاملين في الخارج.

وأعلن رئيس التحرير التنفيذي، مات موراي، اليوم الأربعاء، عن هذه التغييرات خلال اجتماع عبر تطبيق "زووم" مع العاملين، وذلك بحسب مصدر استمع إلى الاجتماع، لكنه لم يكن مخولا بالتحدث إلى وسائل الإعلام، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتم إبلاغ العاملين في غرفة الأخبار بأنهم سيتلقون رسائل بريد إلكتروني تحمل أحد عنوانين، يفيد أحدهما بإلغاء وظيفة المتلقي، بينما يؤكد الآخر استمرارها.

ولم يُعلن خلال الاجتماع عن العدد الإجمالي لعمليات التسريح، ولم يرد ممثل عن صحيفة "واشنطن بوست" على طلب للتعليق.

مات موراي العاملين في الخارج واشنطن بوست

