أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيارة من طراز "توج" TOGG الكهربائية تركية الصنع، وذلك على هامش زيارة رئيس تركيا إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد السيارة بحديقة قصر الاتحادية، ثم قام بقيادتها، مصطحبًا الرئيس إردوغان، من قصر الاتحادية حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي بفندق الماسة بمدينة نصر.

وتعد "توج" أول سيارة صناعة تركية 100 بالمئة وتأتي بنظام دفع كهربائي بالكامل مع خاصية دفع العجلات الأربعة، وتقدم بخيارين من سعة البطاريات، الأولى تتيح للسيارة قطع مسافة 300 كم قبل إعادة الشحن، والخيار الأعلى يتيح قطع 480 كيلو متر تقريبًا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

يمكن شحن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بخاصية الشحن السريع وصولاً لـ80% خلال 30 دقيقة فق، تقدم السيارة التركية مع ضمان 8 سنوات على البطارية الكهربائية.

السيارة التركية تقدم بأسلوبين للدفع الأول خلفي يدفعها محرك كهربائي واحد مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة تصل لـ200 حصان تقريًا.

بينما تزود الطرازات الأعلى مزودة بمحركين كهربائية الأول أمامي والثاني خلفي يدفعان عجلات السيارة الأربعة، يولدان قوة إجمالية مضاعفة مقارنة بالنسخ لأساسية تصل لـ400 حصان.

يمكن للنسخ الأساسية من السيارة أن تنطلق من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 7.6 ثانية، بينما تتجاوز النسخة عالية الأداء رباعية الدفع هذا الرقم لتصل إلى النقطة 100 كم/س خلال 4.8 ثانية.

تقدم مقصورة السيارة التركية بالعديد من المواصفات التكنولوجية العالية، منها شاشة ترفيه تعمل باللمس، بالإضافة إلى شاشة إضافية تعمل باللمس أيضاً للتحكم في بعض الوظائف الإضافية مثل التحكم في طقس المقصورة.

اختارت الشركة التركية تزويد سيارتها بأحدث أنظمة القيادة المساعدة منها، Slow Traffic Pilot، والتي تدخل السيارة التركية لعالم القيادة الذاتية من المستوى الثاني، وتقول الشركة أنها ستجعل TOGG مستقبليًا من التحول إلى مستوي القيادة الذاتي الثالث لسهولة إجراء تحديثات مباشرة لإدخال تحسينات مستمرة على برنامجها.

سيارة TOGG مزودة أيضًا بقدرات ذكية فهي تمكن ركابها من الدردشة مع الأجهزة الذكية في المنازل، كما أنها ستتوفر خدمات جديدة مع تقدم تقنية 5G اللاسلكية.

وفي أول كشف رسمي عن TOGG أعلنت الشركة التركية أن أسعارها الرسمية في السوق المحلي ستبدأ من 49 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل (مليونين و298 ألف جنيه مصري) تقريبًا، بحسب سعر الصرف.

