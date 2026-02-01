أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها

تختلف أعراض أنواع السرطان المختلفة، ولكن هناك بعض الأعراض العامة التي تستدعي الانتباه وتظهر قبل أسابيع من أكتشاف المرض، خاصةً إذا استمرت أو تفاقمت مع مرور الوقت.

ووفقا لما ذكره موقع cancerreserch البريطاني، تشمل العلامات التحذيرية الرئيسية الشائعة للسرطان ما يلي:

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان أكثر من 4-5 كيلوجرامات دون بذل جهد، خاصة خلال فترة قصيرة.

التعب المستمر

الشعور بالإرهاق حتى بعد الراحة، ومعاناة في أداء المهام الروتينية.

الشعوى بألم مستمر

الشعور بألم مستمر في أي منطقة (الظهر، الرأس، البطن، العظام) بدون سبب واضح.

ظهور كتل

ظهور كتلة جديدة في الثدي أو الرقبة أو الخصية أو الإبط أو أي مكان آخر.

نزيف أو إفرازات غير طبيعية

وجود دم في البراز أو البول أو السعال أو نزيف مهبلي غير طبيعي.

تغير في عادات التبرز أو التبول

ظهور أعراض جديدة مثل الإمساك، أو الإسهال، أو وجود دم في البراز، أو كثرة التبول.

تقرحات لا تلتئم

الجروح في الفم، أو على اللسان، أو على الجلد، أو في المنطقة التناسلية التي لا تلتئم.

السعال المستمر أو تغيرات الصوت

سعال يستمر لأكثر من 3-4 أسابيع، وبحة في الصوت بدون عدوى.