لماذا تعتبر بنشي أصغر بحيرة في العالم؟

عندما نفكر في البحيرات، نتخيل عادة مساحات شاسعة من المياه، وهي مسطحات مائية مترامية الأطراف تهيمن على المناظر الطبيعية، ولكن على النقيض، توجد معلمة طبيعية صغيرة ورائعة تعرف بأنها أصغر بحيرة في العالم: بحيرة بينشي في شمال شرق الصين.

وبحسب timesofindia، تقع بحيرة بنشي في مدينة بنشي بمقاطعة لياونينج في الصين، ضمن حديقة صغيرة عند سفح جبل، وأصبحت وجهة سياحية محلية بفضل صغر حجمها الاستثنائي، فرغم مظهرها المتواضع، إلا أنها حظيت باهتمام دولي على مر السنين.

ما مدى صغرها؟

تبلغ مساحة بحيرة بينشي حوالي 15 مترا مربعا، وتعادل تقريبا مساحة غرفة نوم صغيرة أو غرفة معيشة حضرية صغيرة، أما من حيث الأبعاد، فيبلغ طولها حوالي 5 أمتار وعرضها 3 أمتار، مع العلم أن القياسات قد تختلف قليلا تبعا لمستويات المياه الموسمية، ويقدر عمقها بحوالي 1.8 متر، وهذا يعني أنه يمكن لشخص بالغ الوقوف فيها، ومع ذلك فهي لا تزال عميقة بما يكفي لتصنف كمسطح مائي طبيعي وليس مجرد بركة ضحل.

وبسبب صغر حجمها، غالبا ما توصف بأنها أشبه ببركة كبيرة أو حتى نبع متسع، ومع ذلك، فهي تستوفي المعايير العامة للبحيرة: فهي مسطح مائي داخلي طبيعي، يختلف عن الأنهار أو الخزانات الاصطناعية.

لماذا تعتبر بحيرة؟

تشير بعض التعريفات إلى أن البحيرات كبيرة بما يكفي بحيث لا يصل الضوء إلى أعمق نقطة فيها، بينما البرك ضحلة بما يكفي ليصل ضوء الشمس إلى قاعها بالكامل، ويعتمد البعض الآخر في التمييز على الخصائص البيئية أو الهيدرولوجية بدلا من الحجم وحده.

تتغذى بحيرة بنشي من نبع جوفي، وتحافظ على مستوى مياه مستقر نسبيًا، ما يدعم تصنيفها كبحيرة، ويميزها أصلها الطبيعي ومصدر مياهها الدائم عن البرك الموسمية التي تتغذى من الأمطار.

ورغم أنها تروج باعتبارها "أصغر بحيرة في العالم"، فمن المهم الإشارة إلى أن هذه الألقاب غالبا ما تكون غير رسمية وتستند إلى الشهرة الشعبية أكثر من كونها تصنيفًا علميا دقيقا.

ومع ذلك، تذكر بحيرة بنشي كثيرا في أدبيات السفر ومواد السياحة المحلية باعتبارها تحمل هذا التميز الفريد، ما يجعلها مثيرة للاهتمام ليس حجمها فحسب، بل تصميمها أيضا، ويحيط بالبحيرة جناح صغير ومناظر طبيعية خلابة، ما يضفي عليها طابعا احتفاليا، وغالبا ما يبدي الزوار دهشتهم من صغر حجمها.

وظهرت بين الحين والآخر ادعاءات بوجود بحيرات صغيرة أخرى حول العالم، لكن تبين أن معظمها إما مسطحات مائية اصطناعية أو برك موسمية وليست بحيرات طبيعية دائمة، كما توجد بعض البحيرات البركانية الصغيرة جدا أو البحيرات الجبلية في مناطق نائية، لكن الكثير منها يفتقر إلى القياس الرسمي أو الاعتراف الدولي.

